ΟΦΗ – Ολυμπιακός: Pasillo από τους Kρητικούς και νίκη για τους πρωταθλητές! (εικόνες)

Ιστορικές στιγμές για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εύκολη η επικράτηση των «ερυθρόλευκων».

Ιστορική στιγμή στο Ηράκλειο. Με τον δικό τους τρόπο... υποδέχθηκαν τους παίκτες του Ολυμπιακού εκείνοι του ΟΦΗ.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι πρωταθλητές και οι γηπεδούχοι σε ένδειξη αβρότητας τους περίμεναν στον αγωνιστικό χώρο με το περίφημο pasillo. Τους χειροκρότησαν και με αυτόν τον τρόπο τους συνεχάρησαν για την κατάκτηση του τίτλου.

Στον αγωνιστικο τομέα, ο Ολυμπιακός απέδειξε την ανωτερότητά του με το ξεκούραστο 3-1, με δύο γκολ του Φορτούνη και ένα του Ρατζέλοβιτς.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς, με πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, εμφανίστηκε «φρέσκια», έβγαλε ενέργεια και πίεσε πολύ τους γηπεδούχους, που υποδέχθηκαν με pasillo τον αντίπαλό τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, σε μια πολύ όμορφη στιγμή που, ατυχώς, δεν συνηθίζεται στα ελληνικά γήπεδα.

Αγωνιστικά, οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα νωρίς στο σκορ, σε μια ανύποπτη φάση που ξεκίνησε από μια στημένη μπάλα. Στο 9ο λεπτό και σε εκτέλεση κόρνερ ο Κουτρουμπής τράβηξε κι έριξε τον Χασάν στο έδαφος, ο Βάτσιος έδειξε τα 11 βήματα κι ο Φορτούνης στο 10΄ νίκησε τον Γουάλι, που έπεσε σωστά στη δεξιά γωνία του. Στο 26΄ ο Αιγύπτιος αποχώρησε τραυματίας και δυο λεπτά αργότερα ο Ραντζέλοβιτς διπλασίασε με δεξί διαγώνιο σουτ.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν διαφορά ποιότητας από τους γηπεδούχους κι έφταναν εύκολα στην περιοχή του Γουάλι, καθώς πίεζαν τους αντιπάλους τους κι έκλεβαν μπάλες. Στο 52΄ ο Μπουχαλάκης παραλίγο να σημειώσει ένα γκολ που θα ήταν υποψήφιο μεταξύ των ωραιότερων της χρονιάς, όταν από πολύ μακριά πήγε να νικήσει τον εκτός θέσης τερματοφύλακα του ΟΦΗ, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι

Στο 61΄, όμως, ο Φορτούνης «σημάδεψε» καλύτερα, αξιοποιώντας ιδανικά την έξοχη πάσα του Ελ Αραμπί για το 0-3, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να επιστρέφει στις μεστές εμφανίσεις και στο σκοράρισμα, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε σωστό δρόμο για την πλήρη επανάκαμψή του. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με φάουλ ο Δεληγιαννίδης, σε φάση «καθαρού» τάκλιν του Παπαδόπουλου που ο Βάτσιος είδε παράβαση

Στα αξιοσημείωτα της συνάντησης το «βάπτισμα του πυρός» για το «νέο αίμα» του Ολυμπιακού (Καραργύργης, Σουρλής, Μαρτίνης), τους οποίους ο Μαρτίνς πέρασε μαζί στο παιχνίδι, προς το τέλος της συνάντησης.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αριστείδης Βάτσιος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μπα - Κουτρουμπής, Κοροβέσης

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Γουάλι, Κουτρουμπής, Βαφέας (46΄ Γιαννούλης), Μαρινάκης, Δεληγιαννίδης, Κοροβέσης, Στάικος (71΄ Σουρνάκης), Ζοάο Βίκτορ, Σακόρ (46΄ Βαζ), Ναμπί (85΄ Μπράουν), Νοικοκυράκης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Αλέν (87΄ Καραργύρης), Τοροσίδης, Μπα, Παπαδόπουλος, Γκασπάρ (88΄ Μαρτίνης), Καφού, Μπουχαλάκης, Λοβέρα (87΄ Σουρλής), Ραντζέλοβιτς, Φορτούνης, Χασάν (26΄ Ελ Αραμπί, 80΄ Μπρούνο).