Σπείρα καλλιεργούσε 3400 δενδρύλλια κάνναβης (εικόνες)

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση Πρέβεζας, Άρτας και Αττική, κατά την οποία εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση.

Καθοριστικό πλήγμα στα οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης ψυχοτρόπων ουσιών πέτυχαν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εξαρθρώνοντας έπειτα από πολύμηνη και εντατική έρευνα, πολυμελή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Συγκεκριμένα, από αστυνομικούς της παραπάνω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Πρέβεζας, της Άρτας και της Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Ασφαλείας Άρτας, της Υποδιεύθυνσης Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας, της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και του Τμήματος Συνοδών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας, του Τμήματος Ασφαλείας Πρέβεζας, της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών Πρέβεζας, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης, αστυνομικών συνοδών σκύλων PATROL των Τμημάτων Ασφαλείας Άρτας και Ιωαννίνων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οκτώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (6 αλλοδαποί και 2 Έλληνες ηλικίας 24 έως 59 ετών) σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, παράβασης του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, παράβασης του Νόμου περί όπλων και παράβασης του Νόμου περί αλλοδαπών.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της ανωτέρω αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε υπαίθριους χώρους όπου καλλιεργούνταν τα δενδρύλλια κάνναβης, οικίες και αυτοκίνητα, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

3.445 δενδρύλλια κάνναβης τα οποία εκριζώθηκαν,

Δέματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 4 κιλών και 552 γραμμαρίων,

Το συνολικό χρηματικό ποσό των 30.865 ευρώ,

17 κινητά τηλέφωνα, 9 πακέτα σύνδεσης εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και 6 κάρτες sim εταιρειών κινητής τηλεφωνίας,

1 μηχανική ζυγαριά ακριβείας,

44 σακούλες τροφίμων και 1 κολλητική ταινία που χρησιμοποιούσαν για τη συσκευασία – τυποποίηση των ναρκωτικών ουσιών,

25 φυσίγγια,

1 μαχαίρι,

1 βενζινοκίνητη εξωλέμβια μηχανή,

Πλήθος γεωργικών εργαλείων,

6 αντλίες νερού,

Πλαστικοί σωλήνες άρδευσης,

1 ηλιακό πάνελ που χρησιμοποιούταν για την καλλιέργεια – ανάπτυξη των δενδρυλλίων,

Σημειωματάρια με ιδιόχειρες σημειώσεις που αφορούν στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και

5 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.