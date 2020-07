Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Παράταση στα μέτρα για τις παραλίες

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα μέτρα στις παραλίες. Η εκτίμηση Παπαθανάση για τα πανηγύρια.

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιουλίου η ισχύς της κοινής απόφασης για τα μέτρα στις παραλίες, ενώ, όπως ανέφερε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, δεν αποκλείεται η απόφαση για την απαγόρευση στα πανηγύρια να παραταθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Συγκεκριμένα η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών για τους «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020» (B' 2420), όπως αυτή παρατάθηκε με την υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41734/2.7.2020 όμοια κοινή απόφαση των ιδίων υπουργών (Β' 2704) παρατείνεται, από τη λήξη της έως και τις 31.7.2020.

Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο κ. Παπαθανάσης εκτίμησε ότι η απόφαση για την απαγόρευση των πανηγυριών ενδέχεται να παραταθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου.