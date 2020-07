Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βέλγιο: Αυξάνονται τα κρούσματα, μειώνονται οι θάνατοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υποχρεωτική η χρήση πάνινης μάσκας σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, ενώ οι πολίτες... εγκαταλείπουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Της Μαρίας Αρώνη

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία κρουσμάτων κορονοϊού στο Βέλγιο, καταγράφοντας μέση αύξηση της τάξης του 12%, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Επιστημονικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας που δημοσιεύει σύσσωμος ο Βελγικός Τύπος.



Χθες επιβεβαιώθηκαν 167 νέα κρούσματα, ενώ ο ημερήσιος μέσος όρος την εβδομάδα 6-12 Ιουλίου, είναι 99,7 κρούσματα.



Σημειώνεται ότι αύξηση παρατηρείται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά κυρίως στην ευρύτερη περιοχή μεγάλων αστικών κέντρων. Πρώτη στη λίστα είναι η Αμβέρσα με ημερήσιο μέσο όρο 172 κρούσματα στο διάστημα από 6 μέχρι 12 Ιουλίου (140 την προηγούμενη εβδομάδα). Ακολουθεί σε σημαντική απόσταση η Λιέγη με 47 κρούσματα.



Συνολικά, τα κρούσματα COVID-19 στο Βέλγιο από την αρχή της πανδημίας είναι 63.039. Τα περισσότερα αφορούν ενεργό πληθυσμό (ηλικίας 20-59).



Αντιθέτως, ο αριθμός των θανάτων από κορονοϊό, συνεχίζει να εμφανίζει πτώση. Την εβδομάδα 6-12 Ιουλίου, ο ημερήσιος μέσος όρος θανάτων είναι 1,9, μειωμένος κατά 54% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το τελευταίο 24ωρο 4 άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω κορονοϊού, ενώ το σύνολο των νεκρών στο Βέλγιο από την αρχή της κρίσης είναι 9.792.



Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις εισαγωγές στα νοσοκομεία, στο διάστημα από 8 ως και 15 Ιουλίου ο ημερήσιος μέσος όρος είναι 9,3. Παρατηρείται, δηλαδή, μείωση της τάξης του 35% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στη χώρα έγιναν χθες συνολικά 9 εισαγωγές.

Περιοριστικά μέτρα

Στο Βέλγιο, η χρήση πάνινης μάσκας έγινε υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους από τις 11 Ιουλίου. Η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική για τα παιδιά κάτω των 12 ετών.



Σε περίπτωση δεύτερου κύματος της πανδημίας, η Ομάδα Ειδικών για τη Στρατηγική Εξόδου της χώρας από την κρίση, προτείνει να ισχύσουν στοχευμένα περιοριστικά μέτρα σε επίπεδο περιοχών-διαμερισμάτων.



Ειδικότερα, προτείνεται να λειτουργήσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί και να επιτραπεί η επέκταση του χρόνου τηλεργασίας για τους γονείς.



Σε περίπτωση δεύτερου κύματος, οι αθλητικοί και οι πολιτιστικοί σύλλογοι (και οι κάθε λογής σχετικές εκδηλώσεις) θα είναι οι πρώτοι που θα κλείσουν, ακολουθούμενοι από τα μη αναγκαία μαγαζιά, όπως είναι οι καφετέριες και τα εστιατόρια, και, στο τέλος, τα εμπορικά καταστήματα και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν επαφή με καταναλωτές. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων επαφών θα προσαρμοστεί αναλόγως.

Οι πολίτες εγκαταλείπουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σχεδόν το ήμισυ των Βέλγων (43%) σκοπεύουν τα αποφύγουν τις δημόσιες συγκοινωνίες τους επόμενους μήνες, επειδή ανησυχούν σε σχέση με τον κορoνοϊό, όπως προκύπτει από έρευνα της Deloitte που πραγματοποίησε σε δείγμα 3.000 ατόμων.

Η Deloitte σημειώνει, ότι η τάση αυτή παρατηρείται και σε άλλες χώρες: και μάλιστα πιο έντονα: 46% στη Γερμανία, 54% στη Γαλλία, 68% στην Ιταλία και 64% στην Ισπανία.