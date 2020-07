Πολιτική

Σαρλ Μισέλ: Ανάγκη για συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών

«Ιστορικής» σημασίας Σύνοδος για την ανάκαμψη των ευρωπαϊκών οικονομιών, εν μέσω πανδημίας…

Της Μαρίας Αρώνη

Την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής της 17ης και 18ης Ιουλίου στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζει με επιστολή του προς τους ευρωπαίους ηγέτες, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Πρόκειται για μια «ιστορικής» σημασίας Σύνοδο ευρωπαίων ηγετών που θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, για πρώτη φορά εν μέσω πανδημίας, με στόχο τη συμφωνία για την ανάκαμψη των ευρωπαϊκών οικονομιών από την κρίση της πανδημίας. Οι ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να συμφωνήσουν για το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027).

Στην καθιερωμένη, προ των Συνόδων Κορυφής, επιστολή του προς τους ευρωπαίους ηγέτες, ο Σαρλ Μισέλ τονίζει ότι έχει γίνει «εντατική δουλειά» από τον Ιούνιο που έγινε η τελευταία τηλεδιάσκεψη των «27» και πως «έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ανησυχίες» των χωρών-μελών. Σημειώνει, μάλιστα, ότι η νέα συμβιβαστική πρόταση που κατέθεσε, «αντιμετωπίζει τις βασικές δυσκολίες και γεφυρώνει τις διαφορετικές θέσεις».

«Η εξεύρεση συμφωνίας απαιτεί σκληρή δουλειά και πολιτική βούληση από όλους. Τώρα είναι η στιγμή. Η συμφωνία είναι σημαντική. Πρέπει να βρούμε λειτουργικές λύσεις και να καταλήξουμε σε συμφωνία προς όφελος των πολιτών μας», αναφέρει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ωστόσο, ανοιχτά παραμένουν τα θέματα που αφορούν στο μέγεθος του πακέτου βοήθειας, στο ύψος και στην ισορροπία μεταξύ επιχορηγήσεων και δανείων, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνεται η απόφαση για την εκταμίευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ζήτημα της διακυβέρνησης του Ταμείο Ανάκαμψης είναι το πλέον ακανθώδες, στην αυριανή Σύνοδο.

Χαμηλός ο πήχυς για συμφωνία ως το Σάββατο

Παρά τις εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ των χωρών-μελών, αλλά και τις διμερείς επαφές του προέδρου του Συμβουλίου της ΕΕ με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι προσδοκίες για επίτευξη συμφωνίας στη Σύνοδο της 17ης και 18ης Ιουλίου έχουν χαμηλώσει, λόγω του ότι όλες οι πλευρές και κυρίως οι λεγόμενοι «φειδωλοί» τέσσερις του Βορρά, έχουν σκληρύνει τη στάση τους.

Οι τέσσερις «φειδωλοί» (Ολλανδία, Αυστρία, Δανία και Σουηδία) ζητούν να εξασφαλισθεί ότι οι χώρες που θα λάβουν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα δεσμευθούν σε δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, ζητούν η βοήθεια στις χώρες που έχουν πληγεί από την πανδημία να δοθεί με τη μορφή δανείων και όχι επιδοτήσεων.Ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε προ ημερών «απαισιόδοξος» για τις πιθανότητες συμφωνίας την Παρασκευή.

Χαμηλά έθεσε τον πήχυ και η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ιταλό πρωθυπουργό, αλλά και χθες μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, η Μέρκελ εμφανίστηκε αποφασισμένη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για συμβιβασμό, λέγοντας: «Το επιθυμητό θα ήταν να έχουμε γρήγορα αποτέλεσμα, αλλά δεν ξέρω αν θα έχουμε επιτυχία την Παρασκευή και το Σάββατο. Ο χρόνος πιέζει». Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις που πρέπει να συγκεραστούν, παραδέχθηκε η καγκελάριος, διαβεβαιώνοντας ότι η ίδια πηγαίνει στις Βρυξέλλες «με σημαντικό απόθεμα προθυμίας για συμβιβασμό».

Για το ενδεχόμενο αποτυχίας το προσεχούς Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προειδοποίησε και ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας, η χώρα του οποίου ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Ο Χ. Μάας τόνισε ότι οι χώρες οι οποίες επλήγησαν πιο σκληρά από την κρίση του κορονοϊού θα πρέπει να στηριχτούν ιδιαίτερα, διότι οι συνέπειες θα είναι δραματικές και μάλιστα χωρίς να ευθύνονται οι ίδιες οι χώρες. Ταυτόχρονα, διευκρίνισε, είναι λογικό, όταν πρόκειται για τέτοιου μεγέθους κονδύλια, να δίδεται προσοχή και στο ποιες χώρες θα μπορούσαν να προχωρήσουν ένα κομμάτι της διαδρομής με δικές τους δυνάμεις.

Αναγκαία η επίτευξη συμφωνίας ως το τέλος Ιουλίου

Διπλωματικές πηγές των Βρυξελλών εκτιμούν ότι αν δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας ως την ερχόμενη Κυριακή, θα υπάρξει και νέα Σύνοδος των «27» πριν το τέλος Ιουλίου κι' εκεί θα πρέπει να βγει λευκός καπνός. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι αν δεν βρεθεί συμφωνία ως το τέλος Ιουλίου, οι αγορές θα αντιδράσουν αρνητικά και ο "λογαριασμός" θα βρεθεί στο κατώφλι των χωρών το Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με παράγοντες των Βρυξελλών, η επίτευξη συμφωνίας είναι ζήτημα προσωπικού κύρους της ίδιας της Μέρκελ, η οποία δεν μπορεί να χρεωθεί την αποτυχία μιας ιστορικής Συνόδου. Από την άλλη, ο Ολλανδός πρωθυπουργός δεν θα αντέξει να αναλάβει το βάρος ότι αυτός τορπίλισε τη συμφωνία.

"Επί τάπητος" και η Τουρκία

Σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, ενόψει της αυριανής Συνόδου Κορυφής, το θέμα της Τουρκίας θα συζητηθεί.

«Αναμένουμε συζήτηση για την Τουρκία. Κάποιες εθνικές αποστολές έχουν θέσει αυτό το σημαντικό ζήτημα. Πράγματι, θα το συζητήσουμε», είπε ο ευρωπαίος αξιωματούχος.

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει παράγραφος για την Τουρκία στα τελικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο ευρωπαίος αξιωματούχος απέφυγε να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση, λέγοντας: «Ακόμα το εξετάζουμε. Πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). Όπως είδατε στην επιστολή του o Σαρλ Μισέλ , τονίζει ότι στόχος είναι να επικεντρωθούμε στο ΠΔΠ».

Τα διαδικαστικά

Οι αφίξεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων θα αρχίσουν στις 10π.μ. (ώρα Ελλάδος). Η Σύνοδος θα ξεκινήσει στις 11 π.μ. με την καθιερωμένη ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Σύνοδος από νωρίς θα διακοπεί για διμερείς επαφές και για τεχνικές διεργασίες. Δεν αποκλείεται ο Σαρλ Μισέλ να καταθέσει νέα συμβιβαστική πρόταση. Αύριο, πρώτη μέρα της Συνόδου, οι ηγέτες αναμένεται να τελειώσουν σε λογική ώρα, μετά το δείπνο. Σκοπός είναι να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις σε τεχνικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της νυχτας, ούτως ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια πιο ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών το Σάββατο.

«Ελπίζουμε να υπάρξει συμφωνία, αλλά οι διαφορές παραμένουν», είπε ευρωπαίος αξιωματούχος που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Πρωτοφανή τα μέτρα προστασίας για τους ηγέτες της ΕΕ

Αυστηρά θα είναι τα μέτρα προστασίας για τους ευρωπαίους ηγέτες που θα συνεδριάσουν για πρώτη φορά με φυσική παρουσία.

Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοίνωσε η αρμόδια υπηρεσία του κτιρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συνοδεύονται μόνο από 6 συνεργάτες, έναντι 19 ατόμων που είναι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συνεργατών υπό κανονικές συνθήκες.

Στην αίθουσα με το οβάλ τραπέζι όπου συνεδριάζουν οι 27 ηγέτες, ο μέγιστος αριθμός των παρευρισκομένων δεν θα ξεπεράσει (συμπεριλαμβανομένων των προέδρων των ευρωπαϊκών οργάνων) τα 31 άτομα, σε μια αίθουσα χωρητικότητας 330 ατόμων. Οι ηγέτες θα μπορούν, εφόσον το θέλουν, να φορούν μάσκα, αλλά δεν θα είναι υποχρεωτική.

Εξάλλου, για πρώτη φορά οι δημοσιογράφοι δεν θα έχουν πρόσβαση στο κτίριο του Συμβουλίου της ΕΕ. Οι συνεντεύξεις Τύπου και οι ενημερώσεις θα γίνουν ψηφιακά. Μόνο λίγοι φωτογράφοι θα έχουν για περιορισμένη ώρα, πρόσβαση στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.