Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: κίνδυνος κλιμάκωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο

Σχεδόν καθημερινή η παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας…

Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος συμμετείχε, σήμερα, στη διαδικτυακή εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου με θέμα: "Ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας ως παράγοντας σταθερότητας και πολύτιμος σύμμαχος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου".

Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης αναφέρθηκε αρχικά στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη γεωστρατηγική αξία της Ελλάδας, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, ο κ. Παναγιωτόπουλος, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, σχολίασε εκτενώς την σχεδόν καθημερινή παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο, με συστηματικές παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, καθώς και τις παράνομες και αντίθετες προς το Διεθνές Δίκαιο τουρκικές ενέργειες στην οριοθετημένη από την Κυπριακή Δημοκρατία, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και Αιγιαλίτιδα Ζώνη της.

Όπως τόνισε, η εν γένει αναθεωρητική στάση της Τουρκίας και οι αποσταθεροποιητικές και έκνομες ενέργειές της στην Ανατολική Μεσόγειο, συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και Κύπρου και εγείρουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης αναφέρθηκε εκτενώς, τόσο στην τριμερή αμυντική συνεργασία που αναπτύσσεται από τη χώρα μας μαζί με την Κύπρο και την Αίγυπτο στην περιοχή, όσο και στη στρατηγική σχέση της Ελλάδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε ιδιαίτερα την εμβάθυνση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε τον τελευταίο χρόνο, αλλά και τις αυξημένες προοπτικές για περαιτέρω διεύρυνσή της το προσεχές διάστημα.

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Εξαιτίας της τουρκικής προκλητικότητας, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα

"Εξαιτίας των προκλήσεων που βιώνουμε από την Τουρκία το τελευταίο διάστημα, αλλά ουσιαστικά εδώ και αρκετά χρόνια, με την προκλητικότητα να κορυφώνεται το τελευταίο διάστημα, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα" επισήμανε μεταξύ αλλων ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό ειδησεογραφικό σταθμό του Ισραήλ i24news, με την ευκαιρία της πρόσφατης επίσκεψης του στη χώρα. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας, βρίσκονται "σε εγρήγορση, στο μέγιστο δυνατό επίπεδο και είναι έτοιμες και ικανές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που προσδιορίζονται από το αίσθημα καθήκοντος το οποίο διέπει όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να διασφαλισθεί η εδαφική ακεραιότητα και η εθνική ανεξαρτησία της πατρίδας μας" ανέφερε ο κ. Φλώρος.

"Ζούμε και βιώνουμε τις προκλήσεις και στο Αιγαίο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή από έναν παράγοντα αποσταθεροποιητικό, ο οποίος πλέον δεν απειλεί μόνο την Ελλάδα, αλλά το status quo το οποίο έχει διαμορφωθεί εδώ και πολλά χρόνια στην περιφέρεια της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, εάν προκληθούν επί των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας και αν

απειληθούν, πρόκειται να απαντήσουν. Οι κόκκινες γραμμές είναι δεδομένες και έχουν καθορισθεί και από την πολιτική ηγεσία και τη στρατιωτική ηγεσία της Ελλάδος" ανέφερε στη συνέντευξή του ο κ. Φλώρος. "Είναι δεδομένο ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας σε καθημερινή βάση και δρουν και αντιδρούν όπου απαιτηθεί. Εκπέμπουμε λοιπόν ένα ισχυρό μήνυμα

αποτροπής και ισχύος σε όποιον αμφισβητήσει την κυριαρχία μας και είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα μας έναντι οποιουδήποτε παράγει αστάθεια στη περιοχή και απειλεί την κυριαρχία και τα εθνικά μας δικαιώματα. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι μία περιοχή στην οποία θα πρέπει τα κράτη, που απαρτίζουν το σύστημα περιφερειακής ασφάλειας, να συνεργάζονται μέσα σε καθεστώς ειρήνης και ασφάλειας και να προάγουν την ευημερία των πολιτών τους. Δεν αποκλείουμε κανέναν, οι συνέργειες είναι για το κοινό καλό και όχι για τον αποκλεισμό οποιουδήποτε", κατέληξε.