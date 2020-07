Κοινωνία

Ο “Διευθυντής Τράπεζας”, τα αναδρομικά και η “χρυσή” λεία

Σε όλη την Ελλάδα είχε "χτυπήσει" το κύκλωμα των απατεώνων. Έπειθαν ανυποψίαστους και έβγαλαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ…

Εξαρθρώθηκε, έπειτα από πολύμηνη εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, εγκληματική οργάνωση που ενέχεται στην συστηματική τέλεση απατών σε πανελλαδικό επίπεδο.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν χθες (16 Ιουλίου 2020) στην Κρήτη, την Αττική, την Αχαΐα, την Ηλεία και τις Κυκλάδες συνολικά δεκαεπτά άτομα κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για συγκρότηση - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διάπραξη απάτης (κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ' επάγγελμα) και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Πρόκειται για το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος ημεδαπό ηλικίας 43 ετών, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης για παρόμοιες υποθέσεις, δυο βασικά στελέχη της οργάνωσης (άνδρα και γυναίκα) ηλικίας 20 και 25 ετών και δεκατέσσερις συνεργούς τους - περιφερειακά μέλη.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και η εμπλοκή ακόμη τριάντα επτά μελών της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και τρίτο βασικό στέλεχος.

Η σύλληψη των δραστών είναι απότοκος εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε χθες ταυτόχρονα, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου με τη συνδρομή των κατά τόπους αρμοδίων Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα που διεξήχθη κατά το τελευταίο 9μηνο, τη μεθοδική συγκέντρωση προανακριτικού υλικού, την ενδελεχή ανάλυση στοιχείων, προέκυψαν σημαντικά ευρήματα για το εύρος των παράνομων δραστηριοτήτων της εγκληματικής οργάνωσης και συγκεκριμένα:

διαπιστώθηκε η σύνθεση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης,

διευκρινίστηκε ο ρόλος τους, η ιεραρχική τους σχέση και η δομή της οργάνωσης,

διακριβώθηκαν οι μεταξύ τους συνεργασίες και διασυνδέσεις,

ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους (profile)

εξακριβώθηκε ο τρόπος - μεθοδολογία δράσης τους (modus operandi),

προσδιορίστηκαν οι επιμέρους παράνομες ενέργειες των μελών της οργάνωσης

χαρτογραφικέ το εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας

προσδιορίστηκε το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν

Αναλυτικότερα, η εγκληματική οργάνωση ήταν ιεραρχικά δομημένη με τη μορφή πυραμίδας, την κεντρική διεύθυνση της οποίας είχε ο 43χρονος, ως αρχηγικό μέλος με βασικά στελέχη - συνεργάτες δυο άνδρες και μια γυναίκα. Παράλληλα στη οργάνωση συμμετείχαν 50 περιφερειακά μέλη.

Ως προς τη μέθοδο απάτης που χρησιμοποιούσαν, ο αρχηγός της οργάνωσης προέβαινε σε πληθώρα τηλεφωνημάτων προς ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως πρωινές ώρες που λειτουργούν τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τους συστηνόταν ως διευθυντής ή υπάλληλος Τράπεζας, είτε ως ανιψιός Δημάρχου είτε ως υιός Ιερέα και με το πρόσχημα της επιστροφής χρημάτων, τα οποία ισχυρίζονταν ότι δικαιούνταν ως αναδρομικά λόγω κρατήσεων παρελθόντων ετών, συνήθως σε συντάξεις, ή από ασφαλιστικούς φορείς, τους έπειθε να καταθέσουν σε διάφορους λογαριασμούς τραπεζών αντίτιμο ίσο με τον Φ.Π.Α. του χρηματικού ποσού που δικαιούνται.

Μάλιστα για να γίνει πιο πειστικός, τους ανέφερε ότι έχει εκδοθεί τραπεζική επιταγή στο όνομά τους, πλην όμως έχει λήξει προ μίας ημέρας ή λήγει την ίδια μέρα και ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εντός της αυτής ημέρας, δίνοντάς τους ελάχιστο χρόνο επαλήθευσης των ισχυρισμών του, εκμεταλλευόμενος την πίεση χρόνου με την οποία τους είχε φέρει αντιμέτωπους προς όφελός του και με στόχο να τους εξαπατήσει και να αποκομίσει όσο δυνατόν μεγαλύτερο περιουσιακό όφελος.

Τα βασικά στελέχη είχαν αναλάβει την στρατολόγηση και ένταξη των περιφερειακών μελών στην οργάνωση, την αυτοπρόσωπη παρουσία κατά την είσπραξη - ανάληψη των χρημάτων και τη διανομή των κερδών. Ενώ τα περιφερειακά - δευτερεύοντα μέλη προσέφεραν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στη διάθεση της οργάνωσης και βρίσκονταν σε εγρήγορση ως προς την άμεση ανάληψη των χρημάτων που κατέθεταν τα θύματα.

Η δράση της οργάνωσης αναπτύχτηκε γεωγραφικά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπου οι αστυνομικοί εξιχνίασαν συνολικά 70 περιπτώσεις απατών (41 τετελεσμένες και 29 σε απόπειρα) κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά 380.600 ευρώ, ενώ συνολικά αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν περισσότερες από 604.260 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, εξιχνιάσθηκαν απάτες σε βάρος πολιτών, που διαπράχθηκαν σε βάθος χρόνου από το Δεκέμβριο του 2018 στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, την Αιτωλοακαρνανία, την Αργολίδα, την Αρκαδία, την Αττική, την Αχαΐα, την Βοιωτία, τη Δράμα, την Ηλεία, την Καρδίτσα, την Κέρκυρα, την Κεφαλληνία, τη Λέσβο, τη Λευκάδα, τη Μεσσηνία, την Πέλλα, την Πιερία, την Πρέβεζα, τη Σάμο και τα Τρίκαλα.

Σημειώνεται ότι, τα μέλη του κυκλώματος λάμβαναν ιδιαίτερες προφυλάξεις για να μην εντοπιστούν από τις Αρχές. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα περιφερειακά μέλη δεν γνώριζαν τα στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του αρχηγικού μέλους.

Στην κατοχή των δραστών και σε έρευνες που έγιναν στις κατοικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, τηλεφωνικές συνδέσεις και βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων, που χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητας τους.

Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.