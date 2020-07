Κόσμος

Αρχιεπισκοπή Αμερικής για Αγία Σοφία: Ημέρα πένθους η 24η Ιουλίου

Η Ιερά Σύνοδος χαρακτήρισε την 24η Ιουλίου ημέρα πένθους και έντονης θλίψης για την «αρπαγή του Μεγάλου Ναού της Αγίας Σοφίας, της δικής μας Αγίας Σοφίας».

Πένθιμα θα χτυπούν οι καμπάνες σε όλες τις εκκλησίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής την 24η Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη ισλαμική προσευχή στην Αγία Σοφία, ενώ, ταυτόχρονα, όλες οι σημαίες που βρίσκονται στους ελληνορθόδοξους ιερούς ναούς θα κυματίζουν μεσίστιες. Σε αυτήν την απόφαση προχώρησε η Ιερά Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, η οποία συνήλθε χθες με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.

Η Ιερά Σύνοδος χαρακτήρισε την 24η Ιουλίου ημέρα πένθους και έντονης θλίψης για την «αρπαγή του Μεγάλου Ναού της Αγίας Σοφίας, της δικής μας Αγίας Σοφίας». Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου απευθυνόμενα -με εγκύκλιό τους- προς τον ιερό κλήρο και τους πιστούς κάνουν λόγο για τα «εγκαίνια» ενός προγράμματος πολιτιστικής και πνευματικής υπεξαίρεσης και παραβίασης κάθε προτύπου αρμονικής συμβίωσης και αμοιβαίου σεβασμού και δηλώνουν ότι δεν θα σταματήσουν να εκφράζουν ανοιχτά τη θέση τους για την Αγία Σοφία μας, αρνούμενοι να υποχωρήσουν από τις δίκαιες επιδιώξεις τους.

«Ακούσαμε τις κραυγές της αγωνίας σας και του πόνου σας», σημειώνουν οι ελληνορθόδοξοι ιεράρχες της Αμερικής, καλώντας επιπρόσθετα όλους τους κληρικούς και όλους τους πιστούς σε κάθε εκκλησία της Αρχιεπισκοπής να ψάλλουν το απόγευμα της 24ης Ιουλίου τον Ακάθιστο Ύμνο, όπως ακριβώς τον ψάλλουν την Παρασκευή της Ε' Εβδομάδας της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.