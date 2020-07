Life

Σταρ του Χόλιγουντ υπέρ της μάσκας

Συμμετέχουν σε μια "εκστρατεία ευαισθητοποίησης" για να πείσουν τους Αμερικανούς να φορούν μάσκα.

Πολλοί διάσημοι ηθοποιοί δάνεισαν τη φωνή τους στα «σποτάκια ευαισθητοποίησης» προκειμένου να πειστούν οι Αμερικανοί να φορούν μάσκα, κατόπιν πρωτοβουλίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Αυτή η διαφημιστική εκστρατεία, που θα προβληθεί σε όλες τις ΗΠΑ, τιτλοφορείται «Αμερική, βάλε τη μάσκα σου» και ξεκίνησε από τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, σε συνεργασία με την Tribeca Enterprises, την εταιρεία που οργανώνει το κινηματογραφικό φεστιβάλ Τραϊμπέκα.

Πρόκειται για βιντεάκια διαρκείας 30 δευτερολέπτων που δείχνουν ανώνυμους πολίτες να φορούν μάσκα. Οι γνωστοί ηθοποιοί δανείζουν μόνο τη φωνή τους, όχι και την εικόνα τους. «Όταν φοράτε μάσκα, κερδίζετε τον σεβασμό μου. Επειδή η μάσκα σας δεν προστατεύει εσάς, προστατεύει εμένα», ακούγεται να λέει για παράδειγμα ο Μόργκαν Φρίμαν στο δικό του σποτάκι. «Φοράω τη μάσκα μου για να σας προστατεύσω. Αμερικανοί, να είστε δυνατοί σαν Νεοϋορκέζοι, φορέστε μάσκα».

Συνολικά έχουν γυριστεί οκτώ φιλμάκια από τη βραβευμένη με δύο Όσκαρ Κάθριν Μπίγκελοου, με τις φωνές των Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέιμι Φοξ και Έλεν Πομπέο (πρωταγωνίστριας του Grey’s Anatomy).

Τα βίντεο θα προβληθούν σε όλη τη χώρα.

Στις αρχές Ιουλίου, η Γκρέτσεν Γουίτμερ, η Δημοκρατική κυβερνήτρια του Μίσιγκαν, ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να ξεκινήσει μια πανεθνική εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού για τη χρήση μάσκας, όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε. Το Σάββατο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεάθηκε για πρώτη φορά με μάσκα δημοσίως, αφού επί αρκετούς μήνες αρνιόταν να την χρησιμοποιήσει και χλεύαζε όσους το έκαναν.

Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι κυβερνήτες (Τέξας, Αλαμπάμα), αφού αρχικά αρνήθηκαν να κάνουν υποχρεωτική τη χρήση μάσκας, πρόσφατα άλλαξαν γνώμη, καθώς εξαπλώνεται η πανδημία στις ΗΠΑ. Ωστόσο στη Φλόριντα και την Αριζόνα, δύο Πολιτείες που έχουν πληγεί σφοδρά από την Covid-19, η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική για τους πολίτες.

«Μπορούμε να νικήσουμε αυτόν τον ιό αν είμαστε ενωμένοι, όχι διχασμένοι από ιδεολογίες ή την πολιτική», σχολίασε ο Άντριου Κουόμο σε μια ανακοίνωσή του.