Αθλητικά

Νέος Αρχιδιαιτητής ο Κλάτενμπεργκ

Ο παλαίχαμαχος ρέφερι επελέγη για θητεία στο τιμόνι της ΚΕΔ.

Στην επιλογή που αναμενόταν κατέληξαν οι «Big-4» (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ), για τη θέση του αρχιδιαιτητή της Super League.

Με τη σύμφωνη γνώμη όλων των «μεγάλων» του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ προτιμήθηκε έναντι του Πέτερ Φιόρντενφελντ.

Με τον Άγγλο να κάνει την καλύτερη εντύπωση στη συνέντευξη από την οποία πέρασαν αμφότεροι οι υποψήφιοι, θα είναι εκείνος που θα αναλάβει το δύσκολο ρόλο του επικεφαλής της νέας ΚΕΔ.

Ο διάδοχος του Μέλο Περέιρα (που μετράει 12 χρόνια εμπειρίας ως διεθνής ρέφερι και έχει σφυρίξει σε τελικούς Champions League και Euro) θα επιλέξει ο ίδιος τους δύο συνεργάτες του, εκ των οποίων ο ένας θα αναλάβει το VAR.