Ο καιρός για τους αγρότες

Άστατες θα παραμείνουν οι συνθήκες σε πολλές περιοχές. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται το Σάββατο, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Θα πνέουν βόρειοι άνεμοι, 5 με 6 μποφόρ στα πελάγη.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή

Ο καιρός το Σάββατο σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την ανθράκωση στη καστανιά:

Τα συμπτώματα της ασθένειας εμφανίζονται από τα μέσα Ιουνίου.

Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν ευνοούν την ανάπτυξη του παθογόνου.

Ο μύκητας προσβάλει τα φύλλα, όπου προκαλεί πολυάριθμες μικρές πολυγωνικές νεκρωτικές κηλίδες καστανού χρώματος. Συχνά πολλές κηλίδες ενώνονται και σχηματίζουν ευρύτερες νεκρωτικές επιφάνειες ενώ το φύλλο παίρνει κιτρινωπό χρώμα.

Μετά την προσβολή ακολουθεί πρόωρη φυλλόπτωση η οποία όταν οι κλιματικές συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές για την ασθένεια, φθάνει μέχρι και την ολοκληρωτική αποφύλλωση των δέντρων.

Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος.

Χρονικό διάστημα αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή 28 ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

