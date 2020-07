Πολιτική

Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο

Συνεχίζουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι στο Αιγαίο με μπαράζ παραβιάσεων.

Σε νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν σήμερα τουρκικά μαχητικά σε όλη τη συνοριακή γραμμή του βόρειου κεντρικού και νότιου Αιγαίου.

Συνολικά, οι Τούρκοι πιλότοι προχώρησαν σε 40 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και σε 6 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Οι 35 από τις 40 τουρκικές παραβιάσεις έγιναν από F-16 και οι 5, από ένα μεταγωγικό αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου, όπως αποκαλείται.

Έξι μαχητικά ήταν οπλισμένα ενώ σημειώθηκαν τρεις εικονικές αερομαχίες.

Η ελληνική πολεμική αεροπορία αντέδρασε άμεσα, με μαχητικά μας να προχωρούν σε αναγνώριση των τουρκικών αεροσκαφών, τα οποία και αναχαίτισαν στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τους διεθνείς κανόνες.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΓΓΕΘΑ

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 17η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 5 (5x2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 11

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 6

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 6

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 40 (35 από τα μαχητικά και 5 απο το CN-235)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 3

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.