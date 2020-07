Κοινωνία

Συλλήψεις για προϊόντα “μαϊμού” σε καταστήματα

Στη σύλληψη πέντε ατόμων προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά από έφοδο σε καταστήματα.

Αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε καταστήματα του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη έκαναν χθες στελέχη της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή σε συνεργασία με την τοπική αστυνομία.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν πέντε επιχειρήσεις με προϊόντα “μαϊμού” και σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti, έγιναν συνολικά πέντε συλλήψεις.

Μεταξύ άλλων βρέθηκαν κατασχέθηκαν μπλούζες και τσάντες που σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν προϊόντα απομίμησης.

Πηγή: ekriti