Στο νοσοκομείο με κορονοϊό διάσημη ηθοποιός και η κόρη της

Λίγες ημέρες πριν νοσηλεύονταν ο σύζυγος και ο πεθερός της,

Η διάσημη Ινδή ηθοποιός Αϊσουάρια Ράι Μπατσάν και η κόρη της προσβλήθηκαν από Covid-19 και εισήχθησαν σε νοσοκομείο, στο ίδιο όπου εδώ και λίγες ημέρες νοσηλεύονται ο σύζυγος και ο πεθερός της, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Times of India.

Ο πεθερός της Ράι, ο Αμιτάμπ Μπατσάν και ο γιος του, ο Αμπισέκ Μπατσάν, επίσης διάσημοι ηθοποιοί του Μπόλιγουντ, νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Ναναβάτι του Μουμπάι από τις αρχές της εβδομάδας. Η Αϊσουάρια, πρώην Μις Κόσμος που συχνά περιλαμβάνεται στις λίστες με τις «ωραιότερες γυναίκες» του κόσμου, καθώς και η 8χρονη κόρη της, η Αράντια, βρέθηκαν θετικές στον νέο κορονοϊό και μπήκαν σε καραντίνα στο σπίτι τους.

Η εφημερίδα γράφει ωστόσο ότι χθες μητέρα και κόρη εισήχθησαν και αυτές στο ιδιωτικό νοσοκομείο Ναναβάτι.

Μια εκπρόσωπος της ηθοποιού δεν ανταποκρίθηκε στα γραπτά μηνύματα που της εστάλησαν και στα τηλεφωνήματα που της έγιναν για περισσότερες διευκρινίσεις.

Πολλοί θαυμαστές της οικογένειες προσευχήθηκαν αυτήν την εβδομάδα για την υγεία των αγαπημένων τους ηθοποιών.

Η 46χρονη Ράι έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες στο Μπόλιγουντ και το Χόλιγουντ. Είναι επίσης το «πρόσωπο» διαφόρων πολυεθνικών εταιρειών, όπως της L’ Oreal.

Η Ινδία έχει καταγράψει πάνω από ένα εκατομμύριο επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού και τουλάχιστον 26.000 νεκρούς. Σε ορισμένες πυκνοκατοικημένες περιοχές επιβλήθηκαν ξανά μέτρα καραντίνας, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της ασθένειας.