Κορονοϊός: ανακούφιση από τα τεστ σε Βρετανούς τουρίστες

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα από τους πρώτους περίπου 3.000 ελέγχους, σε ταξιδιώτες που έφθασαν τις πρώτες ημέρες μετά το άνοιγμα των συνόρων.

Καλά είναι τα αποτελέσματα των μαζικών τεστ που έγιναν τις πρώτες ημέρες μετά την επανέναρξη των πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 15 Ιουλίου έγιναν 1.366 τεστ σε επιβάτες που ταξίδεψαν απευθείας από βρετανικά αεροδρόμια στη χώρα μας. Στις 16 Ιουλίου έγιναν 1.437 τεστ. Τα αποτελέσματα όλων των τεστ, και των δύο ημερών, ήταν αρνητικά.

Σημειώνεται ότι στα δρομολόγια περιλαμβάνονταν απευθείας πτήσεις από το Μπέρμινχαμ και το Μάντσεστερ, περιοχές όπου έχουν καταγραφεί υψηλά επιδημιολογικά φορτία.

Σε πτήσεις τράνζιτ, από το Λονδίνο μέσω Παρισιού και Λάρνακας, βρέθηκαν δύο κρούσματα. Ιχνηλατήθηκαν οι επαφές τους και έχουν απομονωθεί.

Τα μαζικά τεστ στις πτήσεις από τη Βρετανία συνεχίζονται και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.