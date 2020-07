Πολιτισμός

Μουσικό Φεστιβάλ Χίου: το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα εξαήμερο με πληθώρα δράσεων, στην καρδιά του καλοκαιριού, με ήχους που θα πλημμυρίσουν την “μυροβόλο”.

Μετά από την πιο παράξενη άνοιξη των τελευταίων ετών, στην καρδιά ενός καλοκαιριού που περιμέναμε πιο πολύ από ποτέ και μέσα σε ένα κλίμα γεμάτο ερωτηματικά, το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου επιστρέφει και φέτος, πιστό στο ραντεβού του με το κοινό και τους κατοίκους του νησιού.

Πότε θα επιστρέψουμε στην “κανονικότητα”; Πότε θα βρεθούμε όλοι μαζί ξανά, χωρίς φόβο και ανησυχία;

“Επειδή ο ρυθμός και η μελωδία εισχωρούν στα τρίσβαθα της ψυχής κι αδράχνοντάς την με δύναμη μεγάλη φέρνουν μέσα της ευπρέπεια και της δίνουν ομορφιά...” (Πλάτων, Πολιτεία) επιλέγουμε να αφήσουμε τη μουσική να μας οδηγήσει ξανά. Με αναδιαμορφωμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα το φεστιβάλ ανακοινώνει και φέτος τον καλοκαιρινό κύκλο εκδηλώσεων, εστιάζοντας αυτή τη φορά σε Έλληνες καλλιτέχνες και προσφέροντας παράλληλα το πεδίο και τις προϋποθέσεις για νέες και πρωτότυπες δημιουργικές συμπράξεις.

Έτσι, ο Σωκράτης Σινόπουλος θα συμπράξει με τη Μάρθα Μαυροειδή που τιμά με τη συμμετοχή της για δεύτερη χρονιά το φεστιβάλ, ενώ τρία διαφορετικά κουαρτέτα, το φωνητικό Κουαρτέτο Γιασεμί, το Giocoso String Quartet και το κουαρτέτο του Σωκράτη Σινόπουλου θα δημιουργήσουν μια μουσική γέφυρα από την κλασική ως την παραδοσιακή και την τζαζ μουσική. Επιπλέον, με την αφορμή της συμπλήρωσης των 50 χρόνων από τον θάνατο του Γιάννη Χρήστου, το φεστιβάλ τιμά τον πρωτοπόρο συνθέτη προβάλλοντας το ντοκιμαντέρ του Κωστή Ζουλιάτη με τίτλο: «Anaparastasis: Η ζωή και το έργο του Γιάννη Χρήστου (1926-1970)». Τέλος, όπως κάθε φορά, παράλληλα με τις συναυλίες θα πραγματοποιούνται επί μία ολόκληρη εβδομάδα εργαστήρια για παιδιά πρόσφυγες αλλά και masterclass για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χίου με τον τραγουδιστή Ghays Mansour από τη Συρία.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, στο Μουσείο Μαστίχας, στο Κτήμα Σπύρου Στεφάνου στον Κάμπο Χίου και στο Ανοιχτό Θέατρο Βίγλα Παχύ στο Τηγάνι Σιδηρούντας, ενώ όπως και πέρυσι, το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου θα ταξιδέψει και στις Οινούσσες. Όλοι οι χώροι θα έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να τηρούνται αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και ασφάλειας για το κοινό και τους συμμετέχοντες.

Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου. Το κοινό υποχρεούται να έχει προμηθευτεί τα δελτία τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την κάθε εκδήλωση από το βιβλιοπωλείο Πυξίδα ή ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας εισιτηρίων www.ticketservices.gr. Συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός κατά την είσοδο στους χώρους των παραστάσεων.

Η συνεργασία του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και όλες οι συνεργασίες που είχαν προγραμματιστεί προ πανδημίας έχουν μετατεθεί για το καλοκαίρι του 2021.

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Allianz, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και του THE JOHN S FAFALIOS FOUNDATION, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με την ευγενική χορηγία του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου, της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, του Δήμου Οινουσσών και του Συλλόγου “Φίλοι Οινουσσών”. Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Hellenic Seaways. Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN.

Το Φεστιβάλ συμμετέχει στο πρόγραμμα SoundRoutes που πραγματοποιείται με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα:

Δευτέρα 03/08, ώρα 21:00 | Αύλειος χώρος Αρχαιολογικού Μουσείου

Τρίτη 04/08, ώρα 21:00 | Αμφιθέατρο Οινουσσών

Giocoso String Quartet: «Life’s stories»

Έχοντας ως βάση του το Βερολίνο, το κουαρτέτο εγχόρδων Giocoso String Quartet ξεκίνησε την πορεία του στη Βιέννη και κατάφερε χάρη στις πολλές και σημαντικές διακρίσεις να περάσει από πολύ νωρίς τα σύνορα της Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 2014 από σολίστες που έχουν συγκεντρώσει πλήθος βραβείων και είναι όλοι απόφοιτοι της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσικής Δωματίου (ECMA), γεγονός που τους άνοιξε την πόρτα για σπουδαίες συνεργασίες και εμφανίσεις σε σημαντικές αίθουσες συναυλιών και φεστιβάλ. Πλέον το κουαρτέτο αφιερώνει μεγάλο μέρος της δράσης του στο να προσεγγίζει ομάδες κοινού που δεν έχουν πρόσβαση στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών της Ευρώπης, όπως ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες.

Giocoso String Quartet:

Sebastian Caslenau, βιολί | Dorothea Stepp, βιολί | Martha Windhagauer, βιόλα | Alexander Kovalev, τσέλο

Συμπράττουν οι βιολονίστες Όλγα Holdorff-Μυριαγκού και Φώτης Πέζος

Τετάρτη 05/08, ώρα 21:00 | Μουσείο Μαστίχας Χίου

«Anaparastasis: Η ζωή και το έργο του Γιάννη Χρήστου (1926-1970)»

Προβολή ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Κωστή Ζουλιάτη

Το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου συμμετέχει στις επετειακές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον θάνατο του πρωτοπόρου συνθέτη, προβάλλοντας το ντοκιμαντέρ του Κωστή Ζουλιάτη με τίτλο: «Anaparastasis: Η ζωή και το έργο του Γιάννη Χρήστου (1926-1970)». Μέσα από σπάνια οπτικοακουστικά ντοκουμέντα και συνεντεύξεις με σχεδόν όλο τον καλλιτεχνικό και φιλικό κύκλο του συνθέτη, ο σκηνοθέτης προσπαθεί να σκιαγραφήσει την προσωπικότητα και το ιδιαίτερο πνεύμα αυτού του μεγάλου στοχαστή της τέχνης, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για τις μεγάλες στιγμές - ορόσημα που πολλές φορές επισκιάζονται από ιστορικές συγκυρίες. Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Γιάννης Χρήστου είχε ιδιαίτερη σχέση με το νησί της Χίου, αφού το Κοντάρι αποτέλεσε τόπο μόνιμης κατοικίας του μετά την Αίγυπτο, καθώς η σύζυγός του, Σία Χωρέμη, ήταν κόρη του μεγάλου ευεργέτη του νησιού, Γεώργιου Ι. Χωρέμη. Πλέον, το αείμνηστο ζευγάρι που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τον Ιανουάριο του 1970, αναπαύεται στη χιώτικη γη. Προς τιμή του συνθέτη, μάλιστα, δόθηκε το όνομά του στον μεγάλο δρόμο παραπλεύρως του αεροδρομίου της Χίου, όπου βρίσκεται και το σπίτι που έζησε.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη.

Πέμπτη 06/08, ώρα 21:00 | Κτήμα Σπύρου Στεφάνου, Κάμπος Χίου

Σωκράτης Σινόπουλος Quartet: Metamodal

Ο αρχέγονος ήχος της λύρας συναντά την jazz και τη σύγχρονη μουσική



Συνδυάζοντας τον αρχέγονο ήχο τη λύρας με το πιάνο τρίο, με εμφανείς επιρροές από την ελληνική παραδοσιακή, τη βυζαντινή και την κλασική μουσική, αλλά και με έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού, το κουαρτέτο του Σωκράτη Σινόπουλου διαγράφει μια διαδρομή που αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα της στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Το κουαρτέτο έχει εκδώσει δύο άλμπουμ με παραγωγό τον Manfred Eicher στην ECM Records, τα οποία έχουν αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές διεθνώς.

Σωκράτης Σινόπουλος Quartet:

Σωκράτης Σινόπουλος, λύρα | Γιάννης Κυριμκυρίδης, πιάνο | Δημήτρης Τσεκούρας, μπάσο | Δημήτρης Εμμανουήλ, τύμπανα

Σάββατο 08/08, ώρα 20:30 | Ανοιχτό Θέατρο Βίγλα Παχύ στο Τηγάνι Σιδηρούντας

Συναυλία με παραδοσιακά τραγούδια από την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο

Μέρος Α: Φωνητικό Κουαρτέτο Γιασεμί

Μέρος Β: Μάρθα Μαυροειδή, Τάσος Πούλιος, Σωκράτης Σινόπουλος

Στο πρώτο μέρος, το φωνητικό κουαρτέτο Γιασεμί που απαρτίζεται από μουσικούς προερχόμενους από το χώρο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, μας ταξιδεύει στις μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας και των Βαλκανίων, χρησιμοποιώντας ως μοναδικό όργανο τη φωνή. Τραγουδιστές και οργανοπαίκτες ταυτόχρονα, μεταφέρουν την εμπειρία τους από τις τεχνικές των παραδοσιακών οργάνων που παίζουν, στη φωνή, την οποία χειρίζονται σαν ένα μουσικό όργανο με αναρίθμητες δυνατότητες.

Κουαρτέτο Γιασεμί:

Ειρήνη Δερέμπεη, Μαρία Μελαχροινού, Μάρθα Μαυροειδή, Τάσος Πούλιος

Στο δεύτερο μέρος, τρεις διεθνώς αναγνωρισμένοι μουσικοί συμπράττουν για πρώτη φορά επί σκηνής σε παραδοσιακά τραγούδια της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και σε δικές τους πρωτότυπες συνθέσεις. Όντας παράλληλα και μελετητές, ξεκινούν με εφαλτήριο οικείες μουσικές παραδόσεις τις οποίες συνδυάζουν με σύγχρονα διεθνή ρεύματα και αυτοσχεδιάζουν ενοποιώντας ηχητικά τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Μάρθα Μαυροειδή, λάφτα, φωνή | Τάσος Πούλιος, κανονάκι | Σωκράτης Σινόπουλος, λύρα

Στη συναυλία συμμετέχουν μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χίου.

Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά στη σελίδα του Φεστιβάλ στο Facebook, στο κανάλι του στο YouTube και στην ιστοσελίδα www.chiosmusicfestival.gr





Δευτέρα 03/08 - Παρασκευή 07/08

Φωνητικό εργαστήριο για παιδιά πρόσφυγες & masterclass με μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χίου με τον Σύριο τραγουδιστή Ghays Mansour.