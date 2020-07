Αθλητικά

MotoGP: Τραυματίστηκε ο Μάρκεθ, νικητής ο Καρταραρό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ισπανός εξάκις παγκόσμιος πρωταθλητής και κάτοχος του τίτλου είχε μία άσχημη πτώση λίγους γύρους πριν τον τερματισμό.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Μαρκ Μάρκεθ επισκίασε τον πρώτο φετινό αγώνα του MotoGP, που άρχισε σήμερα στην πίστα της Χερέθ, με καθυστέρηση τεσσάρων και πλέον μηνών, εξαιτίας της πανδημίας.

Ο Ισπανός εξάκις παγκόσμιος πρωταθλητής και κάτοχος του τίτλου είχε μία άσχημη πτώση λίγους γύρους πριν τον τερματισμό και υπέστη κάταγμα στον δεξιό βραχίονα. Ο Μάρκεθ διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Βαρκελόνης, όπου πρόκειται να χειρουργηθεί, αλλά το ευτύχημα είναι ότι οι πρώτες εξετάσεις δεν έδειξαν άλλο τραυματισμό, ούτε στο κεφάλι ούτε στον θώρακα, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της η Honda. Αν και είναι πολύ νωρίς για να γίνουν εκτιμήσεις, το πιθανότερο σενάριο είναι ο Μάρκεθ να μείνει για αρκετό διάστημα εκτός αγώνων, κάτι που ουσιαστικά θα τον θέσει νοκ-άουτ από τη διεκδίκηση του φετινού τίτλου.

Marc Marquez a quasiment chute mais s'est rattrape, Marc est donc reste en course et est reparti de la 16e position. Il est ensuite remonte jusqu'a la 3e place avant de perdre a nouveau le controle de sa moto.

Moto GP - Course - Circuit de Jerez - Espagne - 2020 pic.twitter.com/gygRMSJWks — Auto-moto SportNet ???? (@romefabrice62) July 19, 2020

Νικητής στο εναρκτήριο γκραν πρι της χρονιάς αναδείχθηκε ο Γάλλος, Φάμπιο Καρταραρό με Yamaha. Δεύτερος τερμάτισε ο Ισπανός Μάβερικ Βινάλες, επίσης με Yamaha, και τρίτος ο Ιταλός Αντρέα Ντοβιτσιόζο με Ducati.

Ο επόμενος αγώνας του MotoGP θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή (26/7), ξανά στην πίστα της Χερέθ.