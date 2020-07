Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέα μέτρα για πύλες εισόδου και εργάτες γης

Απο ποια σημεία θα μπορούν να γίνονται διευλεύσεις και απο πότε. Τι ισχύει για τους εργάτες γης.

Απο τα μεσανυχτα της Τριτης ως και τις 4 Αυγούστου θα επιτρέπεται η εισοδος στην χωρα μονο από τα συνοριακά περάσματα σε Κακκαβια, Κρυσταλλοπηγη, Εύζωνες, Νυμφαια, Προμαχωνα και Κήπους, όπως ανακοινωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, «Η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, κατέστησε σαφές ότι θα παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό και θα αναπροσαρμόζει τις αποφάσεις της ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Καταστήσαμε σαφές ότι ανοίγουμε τις πύλες της χώρας μας, έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια των εργαζόμενων στο χώρο του τουρισμού, των κατοίκων στους τουριστικούς προορισμούς και βεβαίως των επισκεπτών μας».

«Εξαιτίας της επιβάρυνσης στα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των βαλκανικών χωρών, πήραμε πρόσθετα μέτρα στο συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα, ενώ ξεκινήσαμε εκτεταμένα στοχευμένα τεστ στα σύνορά μας με την Αλβανία. Την επιβαρυμένη εικόνα επιβεβαίωσαν και τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών στα σύνορά μας, με 8 θετικά κρούσματα σε σύνολο 866 στην Κακαβιά και με συνολικά 170 θετικά κρούσματα σε σύνολο 19.676 ελέγχων στον Προμαχώνα από την 1η έως και τις 18 Ιουλίου. Την τελευταία εβδομάδα (12/7-18/7), παρατηρήθηκε συνεχώς αυξανόμενη ροή διελεύσεων (είσοδος-έξοδος) από τις 12 χερσαίες πύλες της χώρας πλην του Προμαχώνα. Συγκεκριμένα, 20.331 διελεύσεις από Αλβανία, 8.049 από Βουλγαρία πλην του Προμαχώνα, 16.358 από Βόρεια Μακεδονία και 4.325 από Τουρκία», τόνισε ο κ. Πέτσας.

Με αυτά τα δεδομένα, ύστερα από έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, και με την σύμφωνη γνώμη του Σωτήρη Τσιόδρα εισηγήθηκε στον Πρωθυπουργό την λήψη πρόσθετων μέτρων σε ό,τι αφορά τις εισόδους και εξόδους από τα χερσαία σύνορα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αποδέχθηκε τη σχετική εισήγηση και αποφασίσθηκαν τα εξής αναφορικά με τα χερσαία σύνορά μας:

Πέραν των όσων έχουν ήδη αποφασιστεί και ισχύουν για την είσοδο από τον Προμαχώνα, από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη 22 Ιουλίου έως και την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020, η είσοδος στην Ελληνική Επικράτεια για ουσιώδεις μετακινήσεις επιτρέπεται μόνο από τα συνοριακά σημεία ελέγχου Κακκαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Προμαχώνα, Νυμφαίας και Κήπων. Οι Έλληνες πολίτες, όσοι έχουν άδεια παραμονής, οι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς υποχρεούνται και αυτοί να συμπληρώνουν το Passenger Locator Form (PLF) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https:// travel.gov.gr καθώς και την ηλεκτρονική προαναγγελία σύντομης μετακίνησης, στην ίδια διεύθυνση. Επισημαίνουμε με έμφαση ότι ο κορονοϊός είναι εδώ. Και παρακαλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις άκοπες μετακινήσεις σε επιβαρυμένες επιδημιολογικά περιοχές, όπως είναι σήμερα αυτές της Βαλκανικής. Οι εργάτες γης, σε περίπτωση που βρίσκονται στη χώρα και εξέλθουν της Ελληνικής Επικράτειας πριν από τις 4 Αυγούστου 2020, δεν θα έχουν ξανά το δικαίωμα εισόδου μέχρι νεωτέρας.

Όπως επεσήμανε ο Στέλιος Πέτσας, «η Ελλάδα είναι -και θα παραμείνει- μια υγειονομικά ασφαλής χώρα. Πήραμε -και θα παίρνουμε όποτε χρειαστεί- με αίσθημα ευθύνης κάθε απαραίτητο μέτρο, ακούγοντας πάντα τη γνώμη των ειδικών».

Σημειώνεται ότι «από τις 17 Ιουλίου μέχρι και σήμερα, διενεργήθηκαν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Ελληνική Αστυνομία και την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή 2.884 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 144 περιπτώσεις, επιβλήθηκαν 161 πρόστιμα ύψους 38.250 ευρώ και διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας 30 ημερών συνολικά».