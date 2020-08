Life

“Τζόκερ”: Η ταινία που κατέγραψε ρεκόρ διαμαρτυριών στην Βρετανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο "πόλεμος" κατά της προβολής της πάντως, οδήγησε μάλλον στην διαφήμιση της. Δείτε ποια θέση κατέχει στις εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών.

Το Βρετανικό Συμβούλιο Ταξινόμησης Ταινιών (BBFC) επιβεβαίωσε ότι ο «Τζόκερ» («Joker») του Τοντ Φίλιπς (Todd Phillips) ήταν η ταινία του 2019 για την οποία δέχτηκε τις περισσότερες διαμαρτυρίες.

Η ταινία της DC κυκλοφόρησε πέρυσι και αφηγείται την ιστορία του διαβόητου κακού του Batman, ενώ αρκετές ήταν και επικρίσεις που δέχτηκε όταν βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Ο Χοακίν Φίνιξ (Joaquin Phoenix) κατείχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενός ψυχικά άρρωστου ανθρώπου που σταδιακά μετατρέπεται σε κλόουν του τρόμου και του εγκλήματος.

Στην ετήσια έκθεσή του, το BBFC αποκάλυψε ότι ο «Τζόκερ» έλαβε 20 καταγγελίες σχετικά με την ταξινόμηση ηλικίας στο όριο των 15 χρόνων.

Οι καταγγελίες υποστήριξαν ότι το συμβούλιο ταξινόμησης έπρεπε να είχε χαρακτηρίσει την ταινία για άτομα άνω των 18 χρόνων, λόγω της «βίας και του ύφους», ενώ ένας μικρός αριθμός ανθρώπων θεώρησε ότι θα έπρεπε να είχε απαγορευτεί εντελώς.

Ενώ ο «Τζόκερ» παρουσιάζει σκηνές έντονης βίας, το BBFC δήλωσε ότι η ταινία «δεν βασίζεται στην πρόκληση πόνου ή τραυματισμού με τρόπο που απαιτεί να χαρακτηριστεί για ηλικίες πάνω από τα 18 χρόνια».

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο σκηνοθέτης του «Τζόκερ» Τοντ Φίλιπς μοιράστηκε μια νέα φωτογραφία από το σετ της περσινής ταινίας.