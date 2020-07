Πολιτική

Απειλεί ο Ερντογάν στην 46η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο

Τι "προανήγγειλε" ο Τούρκος πρόεδρος «αν παραβιαστούν δικαιώματα Τουρκοκυπρίων»...

«Η επιχείρηση το 1974 στην Κύπρο έδειξε στον κόσμο τι μπορεί να συμβεί αν παραβιαστούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων (Τ/Κ) και απειληθεί η ελευθερία και συνέχειά τους», διεμήνυσε, μέσω γραπτού μηνύματος, ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, καλώντας την Ε/κ πλευρά να αναγνωρίζει χωρίς καθυστέρηση πολιτική ισότητα και τα ίσα δικαιώματα στους Τ/Κ επί των φυσικών πόρων του νησιού.

Στο μήνυμά του για την 46η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ο Ερντογάν συγχαίρει τη «Γιορτή της ειρήνης και της ελευθερίας», όπως τη χαρακτηρίζει, η οποία «απέτρεψε την απόπειρα καταπάτησης του δικαίου των Τ/Κ και της ελευθερίας και της ύπαρξής τους. Η επιχείρηση ‘Ειρήνη’ είναι το όνομα της αναγέννησης ενός λαού που το ήθελαν να διαγραφεί από την ιστορία. Αυτή η επιχείρηση έχει δείξει σε όλο τον κόσμο τι μπορεί να συμβεί όταν παραβιαστούν τα δικαιώματα των Τ/Κ, όταν απειληθεί η ελευθερία τους και η συνέχειά τους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα υπομονής και δεξιοτεχνίας από εκείνη των Τ/Κ, οι οποίοι δίνουν έναν αγώνα για ισότητα για πάνω από 50 χρόνια. Ο Τ/κ λαός παρά τις όποιες πιέσεις και απειλές διεκδίκησε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του. Η μητέρα πατρίδα, η Τουρκία, είναι πάντα δίπλα στον αποφασιστικό αγώνα των Τ/Κ, και όπως και πριν από 46 χρόνια, έτσι και σήμερα αποτελεί την εγγύηση της ειρήνης και της σταθερότητας των Τ/Κ και θα συνεχίσει να αποτελεί», υπογραμμίζει ο Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, μια δίκαιη και βιώσιμη λύση μπορεί να επιτευχθεί στο νησί μόνο με την αποδοχή ενός καθεστώτος ισότητας.

«Η Τουρκία και η Τ/κ πλευρά έχει επιδείξει καθαρή πολιτική βούληση για λύση, παίρνοντας πάντα θέση υπέρ της ειρήνης και του συμβιβασμού. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι θα θυσιαστούν τα δικαιώματα των Τ/Κ. Η Τουρκία, όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των δικαιωμάτων και του δικαίου του τ/κ λαού. Με αυτή την ευκαιρία τιμώ τους ήρωές μας που θυσιάστηκαν για τον αγώνα της απελευθέρωσης και τους βετεράνους μας. Εύχομαι ολόψυχα ευημερία και ευτυχία στα αδέλφια μας στην ΤΔΒΚ», καταλήγει ο Ερντογάν.

Τα μηνύματα της Άγκυρας για την επέτειο της εισβολής

Με προκλητικά μηνύματα «υπενθυμίζουν» την επέτειο της εισβολής στην Κύπρο οι Τούρκοι υπουργοί και αξιωματούχοι.

«Χθες, σήμερα και πάντα θα είμαστε δίπλα στην ΤΔΒΚ» γράφει στο μήνυμά του στο twitter ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στους ήρωες και τους βετεράνους του πολέμου στην Κύπρο.

Αντίστοιχα, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, αναφέρει ότι «σαν σήμερα πριν από 46 χρόνια ο νικηφόρος στρατός μας ξεκίνησε μια ευλογημένη εκστρατεία ανακουφίζοντας από τα δεινά την Κύπρο και εδραιώνοντας την ειρήνη και τη γαλήνη. Σεβασμός και ευγνωμοσύνη στους ήρωες στρατιώτες μας, οι οποίοι σε όποια χώρα πήγαν την μετέτρεψαν σε τόπο σωτηρίας».

Επετειακό βίντεο ανήρτησε στο twitter το τουρκικό υπουργείο Άμυνας με βασικό σύνθημα «Ένα βράδυ μπορεί να έρθω ξαφνικά». Στο βίντεο το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι «κατά την επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από 46 χρόνια για να βάλει τέλος στις διώξεις των Τ/Κ αδελφών μας και να φέρει την ειρήνη στο νησί ενθυμούμαστε τους ήρωές μας με ευγνωμοσύνη και ευχόμαστε μακροζωία στους βετεράνους μας». Στο βίντεο αναφέρεται ακόμη ότι «η Κύπρος ήταν μέρος της Ανατολίας, με την οποία μοιράζονταν κοινή μοίρα από το 1571». Στο βίντεο κατηγορούνται επίσης οι Ε/Κ για βασανιστήρια και δολοφονίες γυναικόπαιδων και ότι η Τουρκία δεν άφησε αναπάντητη την έκκληση των Τ/Κ προς την Τουρκία. Ενώ απαντώντας στους στίχους του κυπριακού τραγουδιού «Σε περίμενα και δεν ήρθες», λέει «Ένα βράδυ μπορεί να έρθω ξαφνικά».