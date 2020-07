Κοινωνία

Συμπλοκή αστυνομικών με εμπόρους ναρκωτικών - Δύο τραυματίες

Οι Αρχές πραγματοποιούσαν αστυνομική επιχείρηση σε φυτεία με χασίς όταν οι έμποροι ναρκωτικών άνοιιξαν πυρ εναντίον τους.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, το πρωί της Τρίτης, στην Σπάρτη.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία πραγματοποιούσε αστυνομική επιχείρηση σε φυτεία με δενδρύλλια χασίς σε περιοχή έξω από τη Σπάρτη, όταν οι έμποροι ναρκωτικών άνοιξαν πυρ σε βάρος τους.

Οι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά στο πόδι, ενώ κατάφεραν να συλλάβουν και τους δύο αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην κατοχή των εμπόρων έχει εντοπιστεί καλάσνικοφ και πιστόλι.