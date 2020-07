Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: Άνοδος στις μετοχές της ευρωζώνης μετά τη συμφωνία

Οι πρώτες αντιδράσεις των αγορών στη συμφωνία που έκαναν οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου ανήλθαν οι μετοχές στην ευρωζώνη σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά τη συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών σε ένα πακέτο-ορόσημο για την ανάκαμψη των κρατών-μελών της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός.

Ο δείκτης των μετοχών της ευρωζώνης σημείωσε άνοδο 1,3% στο υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Μαρτίου. Ο ευρύτερος πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε νωρίτερα κατά 1%, επίσης κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Μαρτίου, εν μέσω αυξανόμενης αισιοδοξίας για αντιμετώπιση της COVID-19 ύστερα από τα ενθαρρυντικά πρώτα στοιχεία από τις δοκιμές τριών πιθανών εμβολίων.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέληξαν σε μια «ιστορική» συμφωνία τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ύστερα από μια σύνοδο που κράτησε σχεδόν πέντε ημέρες. Συμφώνησαν σε ένα ταμείο ανάκαμψης ύψους 750 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 390 δισεκατομμύρια θα δοθούν ως επιχορηγήσεις --συγκριτικά με 500 δισεκ. ευρώ που ήταν η αρχική πρόταση-- και τα υπόλοιπα με τη μορφή δανείων.

«Φυσικά υπήρξαν συμβιβασμοί και δεν είναι τέλεια αλλά το γεγονός ότι οι 27 ηγέτες ενέκριναν την κοινή έκδοση χρέους από την ΕΕ είναι σαν να διαβαίνουν τον Ρουβίκωνα, το οποίο παρακολουθούσαν φανατικά οι επενδυτές», έγραψε σε έκθεσή του ο Σον Ντάρμπι, αναλυτής της Jefferies. Ο ίδιος σημείωσε ότι εκτός από την Ιταλία και άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης που είναι θα ωφεληθούν περισσότερο, σημαντικό όφελος από τον προϋπολογισμό θα υπάρξει και για τις εταιρίες με φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες.

Οι δείκτες των blue-chip στην Ισπανία και την Ιταλία σημείωσαν άνοδο 1,7% και 2,0% αντίστοιχα, με τις τράπεζες στην ευρωζώνη να καταγράφουν άλμα 3,3%. Δείκτης που αποτυπώνει τη μεταβλητότητα της ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής αγοράς βυθίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 25 Φεβρουαρίου.

Ο γερμανικός δείκτης DAX κατέγραψε άλμα στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 24 Φεβρουαρίου, χάρη στην τεχνολογική εταιρία SAP.