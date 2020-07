Παράξενα

Γέννησε μέσα στο πλοίο με τη βοήθεια του καπετάνιου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καπετάνιος του πλοίου ανέλαβε το ρόλο του μαιευτήρα και η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

(φωτογραφία αρχείου)

Μέσα στο πλοίο, ενώ ταξίδευε από την Κάλυμνο στον Πειραιά, γέννησε σήμερα τα ξημερώματα μία γυναίκα από την Κάλυμνο.

Η γυναίκα επιβιβάστηκε από Κάλυμνο το βράδυ της Δευτέρας στο πλοίο BLUE STAR HIOS με προορισμό τον Πειραιά, ενώ περίμενε να γεννήσει τις επόμενες ημέρες. Ύστερα από κάποιες ώρες ταξιδιού την έπιασαν οι πόνοι. Άμεσα ενημερώθηκε ο καπετάνιος του πλοίου, ο καπετάν Γιάννης Σιγάλας, που ανέλαβε χρέη μαιευτήρα και καταμεσής του Αιγαίου ήρθε στον κόσμο ένα υγιέστατο πανέμορφο κοριτσάκι.

Στο λιμάνι της Σύρου η μητέρα αποβιβάστηκε με το νεογέννητο και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Σύρου. Και οι δύο χαίρουν άκρας υγείας.