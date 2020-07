Κόσμος

Ερντογάν: Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός για τα γεωτρύπανα μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραβάει το σχοινί των προκλήσεων ο Τούρκος Πρόεδρος, μετά την NAVTEX για έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Λίγες ώρες μετά την έκδοση από την Τουρκία της Navtex για έρευνες σε περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, νοτιοανατολικά της Κρήτης, ο Τούρκος Πρόεδρος εμφανίστηκε ξανά προκλητικός, αυξάνοντας την ένταση.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε για αυτή την ενέργεια πώς: «εμείς και για τα σεισμογραφικά μας σκάφη και τα γεωτρύπανα μας δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός. Οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας και οποιαδήποτε είναι τα δικαιώματα μας στην ανατολική Μεσόγειο, στα πλαίσια αυτά κάναμε τα βήματά και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο».

Πηγή: EleftherosTypos.gr