Πολιτική

Γεροβασίλη: Συγκλονίζει το παιχνίδι της καρέκλας με τίμημα ανθρώπινες ζωές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για τόσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, η πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη...

Συγκλονιστική και εξοργιστική χαρακτήρισε τη φερόμενη μεταξύ αξιωματικών συνομιλία η πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη «οι οποίοι σε μεταξύ τους διαμάχες και σε παιχνίδια τα οποία φαίνεται να τους είναι γνωστά εμπλέκουν και την πολιτική ηγεσία. Και υπογράμμισε ότι «Το πιο εξοργιστικό είναι ό,τι καθεαυτό ακούγεται: αξιωματικοί να μιλάνε για περίπτωση φωτιάς όπου θα εγκαταλειφθούν άνθρωποι προκειμένου να διατηρήσουν τις καρέκλες τους. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό από αυτή τη συνομιλία!».

Τα βασικά σημεία της συνέντευξης της κ. Γεροβασίλη στον ΣΚΑΙ:

Σχετικά με την αναφορά στο πρόσωπό μου: Το έχω διαψεύσει πλήρως. Ουτε έγινε ούτε θα μπορούσε να γίνει, ούτε θα επέτρεπα ποτέ να γίνει συγκάλυψη σε τίποτα, πόσο μάλλον σε μία εθνική τραγωδία με 102 νεκρούς. Είναι κάτι πέρα από το αξιακό μου σύστημα. Κάτι πέρα από τη φαντασία. Εξ ου και σας αποκαλύπτω ότι είμαι σοκαρισμένη εδώ και δύο μέρες.

Σε ό,τι με αφορά προχώρησα σε εξώδικο και μήνυση και θα συνεχίσω με όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προστατεύσω τον εαυτό μου.

Η Καθημερινή αρχικώς υιοθέτησε τα λεγόμενα. Δεν αρκέστηκε στην αναπαραγωγή. Εξ ου και η έγκλησή μου

Η εφημερίδα Καθημερινή δημοσίευσε μια συνομιλία, ως αποτέλεσμα έρευνας και ρεπορταζ και καλώς έκανε. Θεωρείται άλλωστε και δημοσιογραφική επιτυχία. Δεν την εγκαλώ γι αυτό το λόγο. Εγκαλώ την Καθημερινή γιατί μέσα στα κείμενά της έκανε αποδοχή των λεγομένων. Άλλο το υιοθετώ άλλο το ακούω και αναπαράγω. Στο φύλο της Κυριακής δεν έγραψε ότι δεν το υιοθετεί. Άρα αυτό ακριβώς ζήτησα να ανακαλέσει. Εφόσον δε διέθετε ένα ντοκουμέντο το οποίο με ενέπλεκε μέσω αναφορών σε συνομιλίες, θα μπορούσε εκ των προτέρων να έχει και τη δική μου άποψη. Όπως άλλωστε επιβάλλει η δημοσιογραφική δεοντολογία. Και αυτό δεν συνέβη!

Δεν θα αφήσω να σπιλωθεί η υπόληψή μου στο όνομα οιασδήποτε σκοπιμότητας είτε πρόκειται για αξιωματικούς είτε για πολιτικούς είτε για δημοσιογράφους ή για οποιονδήποτε!

Στη μήνυση που έχω καταθέσει εγκαλούνται οι δύο φερόμενοι συνομιλητές στην επίμαχη συνομιλία απάντησε σε ερώτηση του δημοσιογράφου η Όλγα Γεροβασίλη και συνέχισε: «Μέχρι και σήμερα δεν έχω πρόσβαση στη δικογραφία, όμως θα το επιδιώξω. Άρα δεν γνωρίζω ούτε τι άλλο υπάρχει στη δικογραφία, ούτε τι άλλο υλικό υπάρχει στην καταγραφή συνομιλιών ποιοι ήταν σε αυτή στη συνομιλία, πόσοι και ποιοι άλλοι παρευρίσκονταν εκεί ποιοι άλλοι μίλησαν κ.ο.κ. Άκουσα ως ακροάτρια όπως όλοι μας δηλαδή ότι εμπλέκεται το όνομά μου. Επί της ουσίας εν ξέρω τι ακριβώς είναι όλο αυτό και δε νομίζω ότι ξέρει και κανένας [σ.σ. εάν δεν έχει πρόσβαση στη δικογραφία]. Επομένως τα βήματά μου θα είναι σταθερά και πολλά. Και τονίζω: δεν θα αφήσω να σπιλωθεί η υπόληψή μου στο όνομα οποιασδήποτε σκοπιμότητας είτε αν πρόκειται για αξιωματικούς είτε για πολιτικούς είτε για δημοσιογράφους ή για οποιονδήποτε.

Λεπτομέρεια: Η φερόμενη συνομιλία γίνεται εντός του Σεπτεμβρίου, πριν προλάβω καν να γνωριστώ με την ηγεσία της Πυροσβεστικής!

Μία καθοριστική λεπτομέρεια: Ανέλαβα υπουργός στις 29 Αυγούστου 2018. Μετά τα τυπικά της παράδοσης-παραλαβής φύγαμε για τη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η συνομιλία φαίνεται πως γίνεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Δηλαδή σε μία χρονική στιγμή που δεν είχα προλάβει καν να τους γνωρίσω! Εκείνη την περίοδο δεν επικοινώνησα για κανένα θέμα που αφορούσε τη δουλειά της πυροσβεστικής. Ασχολήθηκα με τα επείγοντα, με τα της ΕΛ.ΑΣ. και των υπηρεσιών της. Υπήρχε η ΔΕΘ μπροστά μας. Βρισκόμασταν εν μέσω Συμφωνίας Πρεσπών. Με τα θέματα της πυροσβεστικής ασχολήθηκα κατόπιν και μάλιστα στο επίπεδο ενίσχυσης των εναέριων μέσων. Τον επόμενο δε χρόνο όταν έφυγα από το υπουργείο είχα παραδώσει σχεδόν διπλάσια εναέρια μέσα σχεδόν διπλάσιο ανθρώπινο δυναμικό στην πυροσβεστική.

Κατά την ανάληψη της θέσης μου ως υπουργού ήταν ήδη σε εξέλιξη ανεξάρτητες έρευνες με εισαγγελική εντολή

Σε επισήμανση του δημοσιογράφου ότι κατά την ανάληψη των καθηκόντων της γνώριζε ότι υπήρχε η διαδικασία έκδοσης πορίσματος, η Όλγα Γεροβασίλη πρόσθεσε ότι προφανώς και είχε παρέμβει ο εισαγγελέας ο οποίος είχε δώσει τις εντολές του είχε ορίσει πραγματογνώμονα και ήταν σε εξέλιξη οι έρευνες οι οποίες ήταν ανεξάρτητες από την πολιτική ηγεσία. Σχετικώς με το τι λέγεται σε ηχητικά ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ δεν γνωρίζω και τι άλλο μπορεί να έχουν πει. Έχω μηνύσει λοιπόν και τους δύο ώστε να το διερευνήσει η ελληνική δικαιοσύνη.

Ως όφειλα, από τη θέση μου, δεν ασχολήθηκα ποτέ με τα ζητήματα πορισμάτων ή ερευνών. Αυτές είναι διαδικασίες ανεξάρτητες από την πολιτική ηγεσία.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου εάν και πότε ασχολήθηκε με την υπόθεση στο Μάτι και την έκδοση του πορίσματος, η Όλγα Γεροβασίλη απάντησε: Ποτέ. Ουδέποτε συνομίλησα περί αυτού με τον κ. Ματθαιόπουλο ή τον αρχηγό του Πυροσβεστικού σώματος γιατί αυτή είναι δουλειά που γινόταν μεταξύ του εισαγγελέως και του πραγματογνώμονα ανεξάρτητα από όλους τους Ματθαιόπουλους κ.λπ. Ο πραγματογνώμονας δε, ζήτησε ο ίδιος από τον εισαγγελέα τον κ. Ζαγοραίο και πήρε την ίδια μέρα ήδη από τις αρχές Αυγούστου αυξημένες αρμοδιότητες να ελέγξει τα πάντα.

Επαναλαμβάνω ότι ως όφειλα, από τη θέση μου, ποτέ δεν ασχολήθηκα με τα ζητήματα πορισμάτων ή ερευνών! Σήμερα βεβαίως με την έγκληση τη δική μου συμβάλλω στη διεύρυνση της έρευνας ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Μόνο η δικαιοσύνη θα κρίνει όλα αυτά κι εμένα ενδεχομένως.

Ό,τι ακούγεται στη φερόμενη συνομιλία αποτελεί προσπάθεια συγκάλυψης!

Στην ερώτηση δημοσιογράφου εάν στο ηχητικό που κυκλοφορεί υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης των αξιωματικών η Γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι:» Αυτό το οποίο ακούγεται στη συνομιλία είναι προσπάθεια συγκάλυψης. Προφανώς!» και συνέχισε: «Το σάπιο σύστημα που και εδώ φαίνεται ότι έχει πολλά πλοκάμια έχει ιστορία πολλών ετών ενώ παράλληλα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στην πορεία έχουν επιβραβευτεί στη ζωή τους! Και στη χώρα είχαμε 102 νεκρούς! Και ποιος ξέρει τι άλλο έχει συμβεί το οποίο θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί».

Προσοχή στη Δημοκρατία! Ζούμε στην εποχή της κασέτας

Στη συνέχεια αναφέρθηκε βεβαίως και στο γεγονός της παράνομης, βάσει Συντάγματος, καταγραφής συνομιλιών και στη χρήση αυτών που επισύρει ποινικές ευθύνες, ει μη μόνο σε οικονομικά εγκλήματα και μόνον από τον εισαγγελέα διαφθοράς και συμπλήρωσε, όταν η συζήτηση μεταφέρθηκε στην ηχητική καταγραφή Μιωνή, ότι έχει μεταβεί για αυτό ακριβώς τον λόγο και η ίδια στον Άρειο Πάγο με αφορμή την παράνομη καταγραφή συνομιλιών, τον ευτελισμό της πολιτικής ζωής και των δημοκρατικών θεσμών. «Ζούμε στην εποχή της κασέτας», σημείωσε ολοκληρώνοντας η Γραμματέας της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ.