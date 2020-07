Πολιτική

Σύσκεψη στο ΥΠΕΞ για την Αγία Σοφία

Η Ελλάδα εργάζεται για να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για την προστασία του μνημείου.

Σύσκεψη πραγματοποιείται στο υπουργείο Εξωτερικών για το ζήτημα της Αγίας Σοφίας, προκειμένου η Ελλάδα να συντονίσει τις περαιτέρω ενέργειές της για την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας.

Μετά την πρόσφατη απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει το μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από μουσείο σε τζαμί, η οποία έχει καταδικαστεί διεθνώς, η Ελλάδα εργάζεται για να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για την προστασία του μνημείου.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η πρέσβης της Ελλάδος στην Unesco, Μαρία Διαμαντοπούλου, η πρόεδρος της ελληνικής εθνικής επιτροπής για την Unesco, Αικατερίνη Τζιτζικώστα και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Όπως επισήμανε χθες ο κ. Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του, Χάικο Μάας, οι Έλληνες δικαιούνται να έχουν μία ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι σε αυτό το μνημείο, όμως η Ελλάδα δεν θεωρεί ότι το ζήτημα είναι ελληνοτουρικό, αλλά ένα θέμα που αφορά την παγκόσμια κοινότητα και οι κινήσεις, τις οποίες θα κάνει, «αφορούν την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας και την προστασία του μνημειακού χαρακτήρα και της ιστορίας της Αγίας Σοφίας».

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε απολύτως λανθασμένη και ανεξήγητη την απόφαση της τουρκικής ηγεσίας για την Αγία Σοφία, καθώς μετετράπη σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς με απόφαση της ίδιας της Τουρκίας.