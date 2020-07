Πολιτική

Ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις και τον διπλωματικό "πυρετό". Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναντήσεων.

Τους πολιτικούς αρχηγούς θα ενημερώσει ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διαδοχικές επαφές με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τους οποίους θα ενημερώσει τόσο για τα αποτελέσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όσο και για τα εθνικά θέματα.

"Αύριο, Πέμπτη 23 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί διαδοχικά στο Γραφείο του στη Βουλή και θα ενημερώσει τους αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών κομμάτων για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και για τις εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα", αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Στέλιου Πέτσα.

Σε νεότερη ανακοίνωση αναφέρεται ότι "οο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, επικοινώνησε με τα Γραφεία των Πολιτικών Αρχηγών και ορίστηκαν οι κάτωθι συναντήσεις: -Στις 12:30, με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Αλέξη Τσίπρα,

-Στις 13:30, με την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά,

-Στις 18:15, με τον Πρόεδρο του κόμματος Ελληνική Λύση, Κυριάκο Βελόπουλο,

-Στις 19:30, με τον Γραμματέα του κόμματος ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη. Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρη Κουτσούμπα, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 09:30". ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσίπρας θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση Μητσοτάκη αλλά ... Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται «αφού επί μήνες αρνείται τη χάραξη εθνικής στρατηγικής με τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, απαξιώνει την Εθνική Αντιπροσωπεία αρνούμενος να την ενημερώσει, απαξιώνει ακόμη και τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, καθώς δεν συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ, ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε, υπό τη πίεση της παρέμβασης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή, να ανακοινώσει πως θα ενημερώσει αύριο Πέμπτη τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα». «Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση, παρά το νοσηρό και διχαστικό πολιτικό κλίμα που ο κ. Μητσοτάκης συνειδητά, με σχέδιο και με τη βοήθεια παρακρατικών μηχανισμών, ενορχηστρώνει, προκειμένου να σπιλώσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο κ. Μητσοτάκης απαλλάσσεται της υποχρέωσής του να ενημερώσει τη Βουλή για τις εξελίξεις και την ένταση στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Εκτός εάν θεωρεί ότι αρκεί ως ενημέρωση των βουλευτών η απίστευτη αποστροφή του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου, ότι «αιφνιδιάσαμε την Τουρκία!», καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Πηγές του Περισσού ανέφεραν ότι «Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, την Πέμπτη 23 Ιούλη και ώρα 19.00, θα παρευρεθεί, στη Θεσσαλονίκη, στην πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του σπουδαίου εικαστικού, λογοτέχνη και παλαίμαχου αγωνιστή Γιώργη Φαρσακίδη, όπου θα εκφωνήσει τον επικήδειο. Για το λόγο αυτό η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιούλη, στις 9.30 το πρωί». Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε «με ικανοποίηση αλλά και έντονο προβληματισμό ενημερωθήκαμε από το γραφείο του πρωθυπουργού ότι αποφάσισε να δει τους πολιτικούς αρχηγούς. Ικανοποίηση γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό πράττει το αυτονόητο να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς αλλά και προβληματισμό γιατί δεν κάνει το πρέπον, να γίνει δηλαδή πραγματική σύσκεψη πολιτικών αρχηγών και την αποφεύγει. Εδώ λοιπόν λέμε τα εξής: ο Έλληνας πρωθυπουργός ή έχει συμφωνήσει προκαταβολικά κάποια πράγματα και δεν θέλει να διαρρεύσουν ή είναι αποφασισμένος να πάει μόνος του μέχρι τέλος για ένα θέμα που είναι εθνικό και δεν είναι προσωπικό. Εμείς ως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ζητούμε από τον πρωθυπουργό α) επίκληση από τον ίδιο του άρθρου 42 της Ε.Ε, β) σύγκληση του ΚΥΣΕΑ για να αποφασιστούν οι κανόνες ή όχι εμπλοκής από τους στρατιωτικούς, γ) πραγματική σύσκεψη πολιτικών αρχηγών και δ) και το σημαντικότερο για εμάς, να πετύχει ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία την εθνική ομοψυχία χωρίς καμία διάθεση προσωπικής προβολής και κυρίως διάρρηξης του εθνικού μας ιστού».