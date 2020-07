Πολιτική

Πέθανε ο Ανέστης Λώρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στους οικείους και στους συνοδοιπόρους του από την απώλεια του. Τι δηλώνει ο Πρόεδρος της Βουλής.

Έφυγε από την ζωή ο επί χρόνια βουλευτής Ιωαννίνων, Ανέστης Λώρας.

Τη θλίψη του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας, αναφέροντας «ο Ανέστης Λώρας, έφυγε πλήρης ημερών, έχοντας διαγράψει μακρά και επιτυχημένη πορεία στη δικηγορία ενώ παράλληλα, υπηρέτησε πιστά το λαό των Ιωαννίνων που τον τίμησε με την ψήφο του, εκλέγοντάς τον βουλευτή του Νομού, σε τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις, τόσο προδικτατορικά, όσο και μεταδικτατορικά. Με την ίδια θέρμη υπηρέτησε και τα αξιώματα του υφυπουργού Εμπορίου και υφυπουργού Οικονομικών, μέσα από τα οποία προσπάθησε και πέτυχε να σταθεί αρωγός στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα συλλυπητήρια μου» αναφέρει.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται «αποχαιρετούμε με οδύνη τον πρώην Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ανέστη Λώρα. Ο Ανέστης Λώρας υπηρέτησε πιστά τη Δημοκρατία και τον λαό των Ιωαννίνων, διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών και Εμπορίου, ενώ κατέγραψε επιτυχημένη πορεία και στην δικηγορία. Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Ποιος ήταν ο Ανέστης Λώρας

Ο Ανέστης Λώρας γεννήθηκε το 1931 στον Πεντόλακκο Ιωαννίνων. Σπούδασε παιδαγωγικά στο Ιεροδιδασκαλείο της Βελλάς και νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1961 διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.

Εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής Ιωαννίνων στις εκλογές του 1963 με την Ένωση Κέντρου και επανεκλέχθηκε το 1964.

Στην κυβέρνηση Στεφανόπουλου υπηρέτησε ως υφυπουργός Οικονομικών από τις 11 Μαΐου 1966 ως τις 30 Ιουλίου 1966 και εν συνεχεία ως υφυπουργός Εμπορίου από τις 10 Νοεμβρίου ως τις 22 Δεκεμβρίου 1966.

Το 1977 προσχώρησε στο Κόμμα Νεοφιλελευθέρων του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και ήταν υποψήφιος βουλευτής Ιωαννίνων, χωρίς να εκλεγεί. Έναν χρόνο αργότερα προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία, όπως και ο αρχηγός του κόμματος, Κ. Μητσοτάκης.

Στις εκλογές του Ιουνίου και του Νοεμβρίου του 1989 εκλέχθηκε βουλευτής Ιωαννίνων με την Νέα Δημοκρατία.