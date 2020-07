Οικονομία

Προς παράταση η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις

Ποιοι θα πληρώσουν διπλή δόση τον Αύγουστο. Πότε λήγει η προθεσμία. Πόσες δηλώσεις εκκρεμούν.

Σε 4,8 εκατομμύρια ανέρχονταν ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων που είχαν υποβληθεί έως χθες, με αποτέλεσμα να είναι σε εκκρεμότητα περίπου 1,6 εκατομμύρια δηλώσεις (από το σύνολο των περίπου 6,4 εκατομμυρίων) έως τις 29 Ιουλίου, όταν και λήγει η προθεσμία.

Σύμφωνα με φοροτεχνικούς, το γεγονός του μεγάλου αριθμού εκκρεμών δηλώσεων καθιστά πολύ πιθανό το ενδεχόμενο μίας ακόμη παράτασης στην καταληκτική ημερομηνία, αν και στην περίπτωση αυτή όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους εντός του Αυγούστου θα κληθούν να καταβάλουν- εφόσον αυτή είναι χρεωστική- διπλή δόση φόρου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προσάρμοσε ήδη (μετά τη δημοσίευση των νομοθετικών διατάξεων σε ΦΕΚ) τον αριθμό των δόσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα σε 8 μηνιαίες (με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως την 31η Ιουλίου), ενώ στα νέα εκκαθαριστικά των φυσικών προσώπων εμφανίζεται η έκπτωση 2% στην περίπτωση εφάπαξ πληρωμής του πρόσθετου φόρου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής κοινοποίησε εγκύκλιο με τις αλλαγές που πλέον ισχύουν. Ειδικότερα:

1. Νομικά πρόσωπα: Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και οι υπόλοιπες 7 έως την τελευταία εργάσιμη μέρα των 7 επόμενων μηνών. Ειδικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, των οποίων η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε με την υπ. αριθμ. Α.1156/2020 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών έως την 29η Ιουλίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου του 2020 και η καθεμία από τις επόμενες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 7 επόμενων μηνών.

2. Φυσικά πρόσωπα: Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2019 πραγματοποιείται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουλίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 7 επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.

3. Έκπτωση 2%: Όταν ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στη προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό τού φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση 2%. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 που έχουν υποβληθεί πριν από την 17/7/2020 (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των νέων διατάξεων).

4. Αναδρομικότητα: Οι πιο πάνω διατάξεις για την καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και για την έκπτωση του 2% σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις φορολογουμένων, για τους οποίους ο φόρος βεβαιώθηκε έως και την προηγούμενη ημέρα της δημοσίευσης των διατάξεων του νόμου αυτού (17/7/2020). Επίσης, εάν πριν τη δημοσίευση των ως άνω διατάξεων ο φορολογούμενος- φυσικό πρόσωπο έχει ήδη καταβάλει το συνολικό ποσό της οφειλής του, τότε για τις περιπτώσεις αυτές το ποσό της έκπτωσης θα συμψηφίζεται ή θα επιστρέφεται κατά περίπτωση.

5. ΕΝΦΙΑ: Για το έτος 2020 οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, αυξάνονται από 5 σε 6, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται έως και τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους 2020 και η τελευταία έως και τις 26 Φεβρουαρίου του έτους 2021.