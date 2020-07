Τεχνολογία - Επιστήμη

Διαστημική αποστολή στον Άρη από την Κίνα

Ποιος ειναι ο στόχος του Πεκίνου και των Κινέζων επιστημόνων σε αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα.

Η Κίνα ξεκίνησε σήμερα με επιτυχία μη επανδρωμένη αποστολή στον Άρη στο πρώτο ανεξάρτητο εγχείρημά της σε άλλο πλανήτη, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει διεθνή ηγετικό ρόλο στο Διάστημα και να επιδείξει την τεχνολογική της υπεροχή και φιλοδοξία.

Ο πύραυλος Long March 5 Y-4 εκτοξεύθηκε στις 12:41 μμ (07.41 ώρα Ελλάδας) από το Διαστημικό Κέντρο Εκτόξευσης Γουεντσάνγκ στη νότια νήσο Χαϊνάν.

Η αποστολή αναμένεται να φθάσει στον Άρη τον Φεβρουάριο όπου θα επιχειρήσει να αναπτύξει ένα ρομποτικό όχημα για να εξερευνήσει τον πλανήτη για 90 ημέρες.

Εάν επιτύχει η αποστολή --που ονομάστηκε Tianwen-1, παραπέμποντας στο κλασικό ποίημα «Τιαν γουέν» («Ερωτήσεις στα Ουράνια») που γράφτηκε περίπου πριν από 2 χιλιετίες-- η Κίνα θα γίνει η πρώτη χώρα που θα καταφέρει να θέσει σε τροχιά ένα σκάφος, να το προσεδαφίσει και να αναπτύξει ένα ρομποτικό όχημα στην πρώτη της αποστολή.

Ο Λιου Τονγκτζιέ, εκπρόσωπος της αποστολής, δήλωσε σε δημοσιογράφους πριν από την εκτόξευση ότι το σκάφος θα τεθεί σε τροχιά για περίπου δυόμιση μήνες και θα προσπαθήσει να εισέλθει στην ατμόσφαιρα του πλανήτη προκειμένου να προσεδαφιστεί με ασφάλεια.

«Η είσοδος, η επιβράδυνση και η προσεδάφιση (EDL) είναι πολύ δύσκολη (διαδικασία). Πιστεύουμε ότι η κινεζική διαδικασία EDL μπορεί να είναι επιτυχής και το διαστημικό σκάφος να μπορέσει να προσεδαφιστεί με ασφάλεια», δήλωσε ο Λιου.

Οκτώ διαστημικά σκάφη --αμερικανικά, ευρωπαϊκά και ινδικά-- βρίσκονται είτε σε τροχιά γύρω από τον Άρη είτε στην επιφάνειά του, ενώ άλλες αποστολές έχουν ήδη δρομολογηθεί ή είναι σε φάση σχεδιασμού. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξεκίνησαν τη Δεύτερα αποστολή στον Άρη, όπου το διαστημικό τους σκάφος θα τεθεί σε τροχιά και θα μελετήσει την ατμόσφαιρα του πλανήτη.