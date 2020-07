Κόσμος

Αμετανόητος ο Μπολσονάρου: Κάνει βόλτα με την μηχανή και συνομιλεί με κόσμο χωρίς να φορά μάσκα (εικόνες)

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας κόβει... βόλτες ενώ είναι θετικός στον κορονοϊό...

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος έχει προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό, έκανε χθες Πέμπτη βόλτα με μοτοσικλέτα και συνομίλησε, χωρίς να φοράει μάσκα, με εργαζόμενους στην αποκομιδή των απορριμμάτων κοντά στην επίσημη κατοικία του στην Μπραζίλια, όπως απαθανατίζεται σε φωτογραφικά στιγμιότυπα που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Ο Μπολσονάρου, 65 ετών, ανακοίνωσε την 7η Ιουλίου ότι έχει προσβληθεί από τον SARS-CoV-2. Προχθές Τετάρτη, ενημέρωσε ότι με βάση τα αποτελέσματα νεότερου τεστ στο οποίο υποβλήθηκε, είναι ακόμη φορέας. Μολαταύτα, στις φωτογραφίες που μεταδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν χθες, εικονίζεται, χωρίς κράνος ή μάσκα, να συζητά με εργαζόμενο στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου, που ούτε αυτός φορά μάσκα.

Σε άλλο στιγμιότυπο, ο πρόεδρος φοράει κράνος, αλλά με ανοικτή τη ζελατίνα, καθώς χαιρετά από κάποια απόσταση δύο εργαζόμενους στην αποκομιδή των απορριμμάτων κοντά στο μέγαρο Αλβοράντα, την επίσημη κατοικία του στην Μπραζίλια, όπου υποτίθεται παραμένει σε καραντίνα αφότου έγινε η διάγνωση της μόλυνσής του.

Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, η γραμματεία επικοινωνίας και ενημέρωσης στο Πλανάλτου, τη βραζιλιάνικη προεδρία, περιορίστηκε να απαντήσει «το Πλανάλτου δεν θα κάνει κανένα σχόλιο».

Σε μήνυμα που ανήρτησε νωρίτερα χθες Πέμπτη στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, ο Μπολσονάρου διαβεβαίωνε πως αισθάνεται «πολύ καλά», αλλά «κάπως στρεσαρισμένος εξαιτίας του εγκλεισμού» του.

Ως χθες Πέμπτη οι υγειονομικές αρχές στη Βραζιλία — τη χώρα που υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού στον κόσμο, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ — καταμετρούσαν πάνω από 84.000 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και σχεδόν 2,3 εκατ. κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2. Οι τρομακτικοί αυτοί αριθμοί χαρακτηρίζονται από μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας πολύ υποτιμημένοι σε σχέση με την πραγματικότητα, ελλείψει επαρκούς αριθμού τεστ.

Ο πρόεδρος Μπολσονάρου, πρώην αξιωματικός των αλεξιπτωτιστών, ακροδεξιός, νοσταλγός της στρατιωτικής δικτατορίας, υποβαθμίζει συχνά τη βαρύτητα της πανδημίας του κορονοϊού κι έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα την COVID-19 «γριπούλα». Επέκρινε εξαρχής την καραντίνα που επέβαλαν οι κυβερνήτες των πολιτειών, επιμένοντας ότι δεν πρέπει να υποστεί πλήγμα η εθνική οικονομία.

«Ανησυχούμε για τις ζωές» των πολιτών, «όμως οι παράπλευρες απώλειες αυτής της πολιτικής», της επιβολής περιορισμών, «θα είναι περισσότερες από όσους θα σκοτώσει ο ιός», επαναλαμβάνει.

Βουλευτής της αντιπολίτευσης στην τοπική Βουλή στο Ρίο ντε Ζανέιρο, ο Μαρσέλου Φρέισου, στηλίτευσε με έντονο τρόπο τη συμπεριφορά του αρχηγού του κράτους. Η βόλτα με τη μοτοσικλέτα αποτυπώνει την «τερατωδία» του, δείχνει ποιος είναι ο Μπολσονάρου και πόσο απόλυτη είναι η «περιφρόνησή του για τη ζωή των Βραζιλιάνων», έκρινε μέσω Twitter.

A imagem da monstruosidade e do desprezo de Bolsonaro pela vida dos brasileiros. Mais de 83 mil mortos e o presidente, que esta doente, saiu sem mascara e ainda conversou com garis. Esse delinquente tem que responder por crimes contra a humanidade. pic.twitter.com/hQa6gZ2EtD — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) July 23, 2020

Αφότου προσβλήθηκε, ο Μπολσονάρου, ο οποίος συνεχίζει να εργάζεται κυρίως μέσω βιντεοδιασκέψεων, συνηθίζει να κάνει περιπάτους στους κήπους του Αλβοράντα. Ενίοτε συζητά με οπαδούς του που πάνε να τον χαιρετίσουν, τηρώντας απόσταση ασφαλείας.