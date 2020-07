Κόσμος

Κορονοϊός: Του ζήτησαν να φορέσει μάσκα και τράβηξε... όπλο

Ο 28χρονος συνελήφθη για επίθεση με φονικό όπλο και παράνομη χρήση όπλου.

Ένας 28χρονος άνδρας από τη Φλόριντα συνελήφθη επειδή σημάδεψε με το όπλο του έναν άλλο άνδρα ο οποίος του ζήτησε να βάλει μάσκα σε ένα κατάστημα του Παλμ Μπιτς.

Ο Βίνσεντ Σκαβέτα έκανε τα ψώνια του σε ένα κατάστημα Walmart και ενοχλήθηκε όταν ένας άλλος πελάτης του ζήτησε να φορέσει μάσκα λόγω της επιδημίας του κορονοϊού. Αρνήθηκε και στην αντιπαράθεση που ακολούθησε ο Σκαβέτα έβγαλε το όπλο του και σημάδεψε τον άνδρα.

Συνελήφθη για επίθεση με φονικό όπλο και παράνομη χρήση όπλου, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη του Παλμς Μπιτς.

Η αλυσίδα καταστημάτων Walmart, η μεγαλύτερη στις ΗΠΑ, ζητεί από τις 20 Ιουλίου από όλους τους πελάτες της να φορούν μάσκα. Όμως πολλοί Αμερικανοί διστάζουν, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνούνταν επί μήνες να ζητήσει από τους πολίτες να φορούν μάσκα στο όνομα της ατομικής ελευθερίας.

Ωστόσο πρόσφατα ο Τραμπ άλλαξε στάση και εμφανίστηκε και ο ίδιος δημοσίως με μάσκα στις 11 Ιουλίου, ενώ τη Δευτέρα δήλωσε ότι είναι «πατριωτικό» να φορά κανείς μάσκα, αναρτώντας μια φωτογραφία του ίδιου με καλυμμένο το πρόσωπο στο Twitter.