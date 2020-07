Πολιτική

Βαρουφάκης: Η Μεσόγειος και το Αιγαίο πρέπει να είναι θάλασσα ειρήνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Πρόεδρου του ΜέΡΑ25 μετά την συνάντηση με τον Πρωθυπουργού. Ποιες προτάσεις του εξέφρασε.

«Ενημερώθηκα από τον πρωθυπουργό για τα εθνικά θέματα. Υπάρχει μια ψυχραιμία και μια αισιοδοξία, για όσα συμβαίνουν σήμερα», ανέφερε, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτακη, ο γενικός γραμματέας του ΜεΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

«Εκ μέρους του ΜεΡΑ 25», συνέχισε, «θύμισα στον πρωθυπουργό -και θυμίζω και στους πολίτες- ότι σήμερα είναι η 46η επέτειος από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Αυτό έχει σημασία, γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως έγινε λόγω της κυπριακής τραγωδίας, την οποία έφεραν οι εθνικιστικές επιλογές ενός ξενοκίνητου καθεστώτος, το οποίο άνοιξε διάπλατα την πόρτα στην τουρκική κατοχή. Από τότε μέχρι σήμερα, η Τουρκία έχει γίνει μια σημαντική περιφερειακή δύναμη, ενώ η Ελλάδα φθίνει με το "ναι σε όλα" στις διάφορες τρόικες. Για μας στο ΜεΡΑ25, είναι ξεκάθαρο πως η Ευρωπαϊκή Ένωση με την κυρία Μέρκελ, το Βερολίνο να συμμετέχει ενεργά σε αυτό και με τον κύριο Μακρόν να θέλει τον δικό του ρόλο, στοχεύουν σε μια επιδιαιτησία, στοχεύουν στο να σύρουν τον Έλληνα πρωθυπουργό, την ελληνική κυβέρνηση, σε μια διαπραγμάτευση με ατζέντα που θα έχουν εκείνοι συνδιαμορφώσει με τον Ερντογάν» εκτίμησε ο κ. Βαρουφάκης.

Όπως ανέφερε, εξέφρασε στον πρωθυπουργό τις προτάσεις του και εξήγησε: «Στο ΜεΡΑ 25, και είναι κάτι που είπα στον πρωθυπουργό, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν δυο κινήσεις:

Πρώτον να χαράξουμε εμείς τις πραγματικές κόκκινες γραμμές μας. Να επιλέξουμε ποιες είναι οι "Θερμοπύλες" στις οποίες είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε την τελευταία πνοή της κάθε γυναίκας και του κάθε άνδρα. Γιατί εάν δεν έχουμε κόκκινες γραμμές, είτε είναι η διαπραγμάτευση στο Eurogroup είτε είναι με τον κ. Ερντογάν, πηγαίνουμε από τη μία συνθηκολόγηση στην άλλη. Καλέσαμε τον πρωθυπουργό να συγκαλέσει μια περιφερειακή διάσκεψη των χωρών που βρέχονται από την ανατολική Μεσόγειο περιλαμβανομένης και της Τουρκίας, για να ξεκινήσει ένας περιφερειακός διάλογος για τη χάραξη ΑΟΖ και την επίλυση διαφορών που δημιουργούν εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Μια τέτοια σύσκεψη στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, χωρίς καμία επιδιαιτησία θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των εντάσεων και θα ήταν ένας προπομπός για έναν θεραπευτικό διάλογο στα ελληνοτουρκικά. Στο δίλημμα πόλεμος ή συνεκμετάλλευση το ΜεΡΑ 25 απαντά ξεκάθαρα. Ούτε πόλεμος, ούτε συνεκμετάλλευση. Για το ΜεΡΑ 25, η Μεσόγειος και το Αιγαίο, πρέπει να είναι θάλασσα ειρήνης, συνεργασίας και κοινής πράσινης ευημερίας».