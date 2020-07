Πολιτισμός

“Ξαφνικά Φέτος το Καλοκαίρι #9 by Βίκος Cola”

H Βίκος Cola στηρίζει freecinema.gr και το κινηματογραφικό φεστιβάλ ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ by Βίκος Cola

Για μία ακόμη χρονιά η κινηματογραφική διοργάνωση του Ηλία Φραγκούλη, το ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, πίνει Βίκος Cola!

Για μία εβδομάδα, από τις 23 έως και τις 29 Ιουλίου, η καρδιά του σινεμά θα χτυπά στη ΡΙΒΙΕΡΑ (Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια), σε έναν από τους πιο ιστορικούς θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας, όπου και θα φιλοξενηθούν δεκατρείς παλιές κι αγαπημένες ταινίες κλασικού ρεπερτορίου.

Συντροφιά με παγωμένη Βίκος Cola, το ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ μας προτείνει μία αναδρομή σε κλασικά έργα της 7ης Τέχνης που θα ζωντανέψουν «Σαν Παλιό Σινεμά…» κάτω από τον έναστρο Αττικό ουρανό, χαρίζοντάς μας στιγμές δροσιάς, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας, με μεγάλους χολιγουντιανούς αστέρες και αγέραστα φιλμ.

Με Δίψα για Σινεμά και παρέα με τα Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά Βίκος, τούτο το κινηματογραφικό φεστιβάλ έρχεται να γεμίσει τις καλοκαιρινές μας αθηναϊκές νύχτες. Η Βίκος Cola θα είναι εκεί για να κάνει αυτή την εμπειρία ακόμα πιο γευστική!