Κορονοϊός: Νέα αναβολή των εκλογών στη Βολιβία

Αυτή είναι η δεύτερη αναβολή των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών, που κανονικά θα διεξάγονταν την 3η Μαΐου.

Η εκλογική επιτροπή της Βολιβίας, το Ανώτατο Εκλογοδικείο (TSE), ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αποφάσισε να αναβληθεί η διεξαγωγή των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών για την 18η Οκτωβρίου από την 6η Σεπτεμβρίου, καθώς η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζει να εξαπλώνεται με ολοένα ταχύτερο ρυθμό.

Θα υπάρχουν «καλύτερες συνθήκες» την ημερομηνία αυτή, εξήγησε το TSE, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ABI.

Αντίθετα με το παρελθόν, δεν υπήρξε διαβούλευση ούτε με τα κόμματα, ούτε με το κοινοβούλιο προτού ανακοινωθεί η απόφαση.

Είχαν πάντως υπάρξει εκκλήσεις να αναβληθούν οι εκλογές, καθώς η πανδημία αναμένεται να φθάσει στην κορύφωσή της τους προσεχείς μήνες στη χώρα των Άνδεων.

Μέχρι την Τετάρτη, στη Βολιβία καταγράφονταν 2.328 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 64.000 και πλέον κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Η μεταβατική πρόεδρος Τζανίνε Άνιες και περί το ένα τρίτο των μελών της κυβέρνησής της έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό, την ώρα που το σύστημα υγείας βρίσκεται στα όρια του κορεσμού ενώ γραφεία τελετών και νεκροταφεία δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να αντεπεξέλθουν στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σχεδόν έναν χρόνο έπειτα από εκείνες στις οποίες ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες είχε ανακηρύξει την τέταρτη νίκη του, έπειτα από 13 χρόνια στην εξουσία. Αλλά η αντιπολίτευση αρνήθηκε να δεχθεί το αποτέλεσμα, ακολούθησαν εβδομάδες βίαιων διαδηλώσεων και ταραχών και εντέλει, μετά την εγκατάλειψή του από τις δυνάμεις ασφαλείας και κατ’ απαίτηση του στρατού, ο Μοράλες παραιτήθηκε και εξορίστηκε, ενώ η Άνιες, ως τότε γερουσιάστρια της δεξιάς, ανέλαβε μεταβατική πρόεδρος.

Ο Μοράλες, στον οποίο το TSE απαγόρευσε να διεκδικήσει έδρα στη Γερουσία — είχε ήδη από πέρυσι ξεκαθαρίσει δεν θα ήταν υποψήφιος για την προεδρία ξανά — έκρινε από την Αργεντινή, τη χώρα όπου ζει εξόριστος και του έχει παραχωρηθεί πολιτικό άσυλο, ότι η αναβολή των εκλογών «το μόνο» που θα κάνει θα είναι να «βλάψει τον λαό», ενώ κατηγόρησε τη μεταβατική κυβέρνηση — την αποκαλεί de facto — ότι με τους χειρισμούς της άφησε την κατάσταση να τεθεί «εκτός ελέγχου» και μπροστά στο φάσμα της επικείμενης νέας ήττας της προσπαθεί απλά «να κερδίσει χρόνο».

Ο πρόεδρος του TSE Σαλβαδόρ Ρομέρο είπε ότι η απόφαση αυτή έχει σκοπό την προστασία «της υγείας» των Βολιβιανών, αλλά και την καλύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας, αφού θα είναι ευκολότερη η ψήφος των αποδήμων και η έλευση ξένων αποστολών παρατηρητών.

Η Άνιες, η οποία θα είναι υποψήφια για την προεδρία στις εκλογές, διαβεβαίωσε ότι αποδέχεται τη νέα ημερομηνία. Στόχος της μεταβατικής κυβέρνησής της είναι η «οικονομική αναγέννηση», η επιτυχία του «αγώνα» εναντίον της πανδημίας του κορονοϊού και η «εδραίωση της δημοκρατίας», ανέφερε μέσω Twitter. Την «πλήρη υποστήριξή του» στην απόφαση εξέφρασε επίσης ο Κάρλος Μέσα, πρώην πρόεδρος και υποψήφιος τόσο στις περσινές όσο και στις φετινές εκλογές.

Ο Λουίς Άρσε, ο υποψήφιος του κόμματος του Μοράλες, του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS), συνεχίζει να προηγείται στην πρόθεση ψήφου, κατά δημοσκοπήσεις.

Στις εκλογές οι πολίτες θα κληθούν να αναδείξουν νέο αρχηγό του κράτους, νέο αντιπρόεδρο, καθώς και τα 36 μέλη της Γερουσίας και τα 120 μέλη της Βουλής. Αν χρειαστεί δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών, θα διεξαχθεί την 29η Νοεμβρίου, κατά το νέο χρονοδιάγραμμα του TSE.