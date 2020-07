Πολιτική

Τσίπρας για Αγία Σοφία: Δεν μπορεί να παραγραφεί ο οικουμενικός συμβολισμός της

Υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι η μετατροπή της σε τζαμί υπονομεύει ουσιαστικά τον διαθρησκευτικό διάλογο.

«Καμία μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τέμενος δεν μπορεί να παραχαράξει ή να παραγράψει την ιστορία και τον οικουμενικό συμβολισμό της», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση του στο Facebook.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει ότι πριν από ενάμιση χρόνο είχε την τιμή να περιηγηθεί στην Αγία Σοφία ως εν ενεργεία Έλληνας Πρωθυπουργός. «Την ευκαιρία να νιώσω το δέος και την επιβλητικότητα αυτού του μοναδικού μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς και συμβόλου ιστορικής και πνευματικής σημασίας για τον Χριστιανισμό», σημειώνει.

Ο πρώην Πρωθυπουργός τονίζει ότι «η μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τέμενος, ανήμερα της υπογραφής της Συνθήκης της Λωζάννης, σηματοδοτεί άλλο ένα βήμα απομάκρυνσης της Τουρκίας από τις οικουμενικές αξίες που αποτελούν τη βάση για ειρήνη και αμοιβαίο σεβασμό στην περιοχή μας, ενώ υπονομεύει ουσιαστικά το διαθρησκευτικό διάλογο». Και καταλήγει: «Καμία μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τέμενος, όμως, δεν μπορεί να παραχαράξει ή να παραγράψει την ιστορία και τον οικουμενικό συμβολισμό της».

Γεννηματά: Δυστυχώς, η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας στιγματίζεται από την βεβήλωση της Αγιάς Σοφιάς

«Δυστυχώς η σημερινή μέρα στιγματίζεται από την βεβήλωση της Αγιάς Σοφιάς». Αυτό τονίζει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά σε ανάρτησή της στο Facebook για την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.



Συγκεκριμένα η κυρία Γεννηματά αναφέρει: «46 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τιμούμε όσους αγωνίστηκαν κατά της Δικτατορίας. Δυστυχώς, η σημερινή μέρα στιγματίζεται από τη βεβήλωση της Αγιάς Σοφιάς. Μια θλιβερή οπισθοδρόμηση για τον παγκόσμιο πολιτισμό, τη συναδέλφωση των λαών. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε στα δύσκολα. Για την ειρήνη, για τη Δημοκρατία για τη δημιουργία και την προκοπή. Αυτός είναι ο γνήσιος πατριωτισμός χαραγμένος στο dna της παράταξής μας».

Χρηστίδης: Μαύρη μέρα για τον παγκόσμιο πολιτισμό

«Μια μαύρη μέρα για τον παγκόσμιο πολιτισμό», χαρακτήρισε και ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης την προσευχή του Ταγίπ Ερντογάν στην Αγιά Σοφιά μετατρέποντας την από παγκόσμιο μνημείο πολιτισμού της ανθρωπότητας σε τζαμί, αναίσχυντα και απροκάλυπτα..

Όπως είπε ο κ. Χρηστίδης στον τηλεοπτικό σταθμό Mega και στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», «η πράξη αυτή πρέπει να προβληματίσει όλους αυτούς που εξακολουθούν να κάνουν business με τον κ. Ερντoγάν». Κάλεσε την ηγεσία της Ε.Ε. να αποφασίσει «αν θα μείνει στα ωραία λόγια τα οποία δεν θα συνοδεύονται από πράξεις ή αν θα πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους, αποφασιστικά, να προχωρήσει σε μέτρα και κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας».

Υπενθύμισε ότι είχαν αποφασιστεί με αιτία το προσφυγικό - μεταναστευτικό κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας οι οποίες δεν εφαρμόστηκαν ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.