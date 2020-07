Κοινωνία

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό

Άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων για την κατάσβεση της.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Προσήλι, στο Πόρτο Γερμενό, ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς και εθελοντών και ανθρώπων του οικείου Δήμου Μάνδρας - Ειθυλλίας Αττικής.

Επί τόπου έσπευσαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Στην επιχειρηση κατάσβεσης συνδράμουν απο αέρος 2 ελικόπτερα, κάνοντας ρίψεις νερού.