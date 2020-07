Κοινωνία

Απόπειρα αρπαγής ανήλικης: τι υποστηρίζει ο 63χρονος

Ποια η σχέση του με τη 10χρονη. Πώς επιχείρησε να την αρπάξει. Πότε αναμένεται να απολογηθεί.

Τη Δευτέρα θα απολογηθεί στον ανακριτή ο 63χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος ότι αποπειράθηκε να απαγάγει ένα 10χρονο κοριτσάκι από τη Βουλγαρία, το οποίο επαιτούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πουλώντας χαρτομάντιλα. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα αρπαγής ανηλίκου και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία, ενώ μέχρι να απολογηθεί παραμένει σε καθεστώς κράτησης.

Προανακριτικά, ο 63χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, καθώς φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η ανήλικη τον ακολούθησε. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος γνώριζε την ανήλικη από την οποία αγόραζε χαρτομάντιλα και μάλιστα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα φέρεται να της είχε κάνει διάφορα "δωράκια" όπως ρούχα, παπούτσια, ακόμη και κινητό τηλέφωνο, κάτι, που, σύμφωνα με την προανακριτική του κατάθεση, ήταν εις γνώσιν της μητέρας της, την οποία ομοίως γνωρίζει. Για το περιστατικό φέρεται να είπε πως καθόταν το πρωί της Παρασκευής για καφέ στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης, όταν τον πλησίασε το παιδί και του ζήτησε και δεύτερο κινητό. Εκείνος, πάντα κατά τους ισχυρισμούς του, απομακρύνθηκε από το σημείο με την 10χρονη να τον ακολουθεί.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, πάντως, ο 63χρονος συνταξιούχος επιχείρησε να την επιβιβάσει σε ταξί από την πιάτσα που βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως, στο ύψος της Πλατείας Αριστοτέλους. Το κοριτσάκι αντιστάθηκε και κατάφερε να ξεφύγει, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, ενώ το συμβάν έγινε αντιληπτό από περαστικούς που ειδοποίησαν την Άμεση Δράση, οπότε ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον 63χρονο που οδήγησαν στην προσαγωγή και τη σύλληψή του.