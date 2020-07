Παράξενα

Η Ζενίτ... έσπασε το Κύπελλο Ρωσίας! (εικόνες)

Στιγμές αμηχανίας για τους παίκτες της ομάδας, που είδαν το τρόπαιο για το οποίο είχαν αγωνιστεί τόσο σκληρά, να... γίνεται κομμάτια.

Από την απόλυτη ευτυχία στην... αμηχανία. Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης γιόρτασε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) την κατάκτηση (και) του Κυπέλλου Ρωσίας, μετά τη νίκη της επί της Χίμκι με 1-0 στον τελικό που της χάρισε το εφετινό νταμπλ, ωστόσο κατά τη διάρκεια της απονομής και των πανηγυρισμών οι ποδοσφαιριστές της... έσπασαν το τρόπαιο.

Τη στιγμή που όλοι οι παίκτες γιόρταζαν στο βάθρο του νικητή την παράδοση του τροπαίου του Κυπελλούχου, αυτό... γλίστρησε από τα χέρια του αρχηγού της ομάδας, Μπράνκο Ιβάνοβιτς με αποτέλεσμα να σπάσει το πάνω μέρος του, το οποίο ήταν γυάλινο.

Έστω και σε... κομμάτια πάντως, το 5ο τρόπαιο Κυπελλούχου της Ρωσίας από απόψε κοσμεί την τροπαιοθήκη της. Ακόμη κι αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί και λίγη... κόλλα.