Βρετανία: σε καραντίνα οι ταξιδιώτες από την Ισπανία

Πως εξήγησε και που απέδωσε την αιφνίδια απόφαση, ο Υπ. Εξωτερικών της χώρας.

H κυβέρνηση της Βρετανίας κινήθηκε άμεσα επιβάλλοντας καραντίνα στους ταξιδιώτες από την Ισπανία, αφού ενημερώθηκε την Παρασκευή για τη μεγάλη αύξηση κρουσμάτων του κορονοϊού που παρατηρήθηκε σε αυτή τη μεσογειακή χώρα, εξήγησε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ.

Όταν ρωτήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News για ποιο λόγο η απόφαση ελήφθη χωρίς προειδοποίηση, ο Ράαμπ απάντησε: «Η ενημέρωση που λάβαμε ήταν την Παρασκευή (…) έδειχνε μεγάλη αύξηση (των κρουσμάτων) σε όλη την ηπειρωτική Ισπανία. Αυτά τα στοιχεία τα επεξεργαστήκαμε χθες το απόγευμα και λάβαμε την απόφαση όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Δεν μπορούμε να ζητάμε συγγνώμη για αυτό, πρέπει να είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε άμεση, αποφασιστική δράση», υπογράμμισε ο Βρετανός υπουργός, χαρακτηρίζοντας την κίνηση του Λονδίνου «αντίδραση σε πραγματικό χρόνο».

Απαντώντας στα έκτακτα μέτρα της Βρετανίας, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι είναι ασφαλής χώρα με εντοπισμένες, απομονωμένες και ελεγχόμενες εστίες του κορονοϊού, μετά την υπόδειξη της Βρετανίας ότι θα επιβάλλει καραντίνα δύο εβδομάδων σε όλους τους ταξιδιώτες που θα φθάνουν από την Ισπανία.

Εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ισπανία "σέβεται τις αποφάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου" και είναι σε επαφή με τις εκεί Αρχές.