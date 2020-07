Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: Τι θα γίνει με Μέσι, Νεϊμάρ και Λαουτάρο Μαρτίνες

Αποκαλυπτική συνέντευξη του προέδρου των “μπλαουγκράνα”, Γιοσέπ Μπαρτομέου.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Γιοσέπ Μπαρτομέου, έδωσε αρκετές ειδήσεις σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Mundo Deportivo. Ο ισχυρός άνδρας των “μπλαουγκράνα” μίλησε για τους μεταγραφικούς στόχους Νεϊμάρ και Λαουτάρο Μαρτίνες, αλλά και το μέλλον των Λιονέλ Μέσι, Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν και Λουίς Σουάρες.

«Ο Μέσι έχει πει πολλές φορές ότι επιθυμεί να κλείσει την καριέρα του εδώ και δεν έχω καμία αμφιβολία. Θα ανανεώσει το συμβόλαιό του», σχολίασε ο Μπαρτομέου σχετικά με τον Αργεντινό σούπερ σταρ και προσέθεσε για τον Σουάρες: «Ο Λουίς έχει ένα χρόνο ακόμη στο συμβόλαιό του. Ανάλογα με τον αριθμό των αγώνων που θα παίξει, αυτόματα θα υπάρξει επέκταση της συνεργασίας και για τη σεζόν 2021/22».

Ερωτώμενος, δε, για το ποιανού παίκτη συμβόλαιο θα ήθελε άμεσα να ανανεώσει, ο 57χρονος επιχειρηματίας ήταν ξεκάθαρος: «Του Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν. Όχι μόνο για την ποιότητά του ως τερματοφύλακας, αλλά και για την προσωπικότητά του. Είναι μια κυρίαρχη φιγούρα στα αποδυτήρια. Για τερματοφύλακας είναι αρκετά νέος, ωστόσο ανήκει ήδη στην ελίτ. Αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του, στην κοινωνία, και γνωρίζει πως δεδομένης της μείωσης των εσόδων μας, θα χρειαστεί να προσαρμόσει κι αυτός τις απαιτήσεις του. Το κάνουν όλοι οι παίκτες».

Ο Μπαρτομέου δεν θα μπορούσε να αποφύγει τις ερωτήσεις ενόψει της μεταγραφικής περιόδου: «Έχουμε μιλήσει με την Ίντερ για τον Λαουτάρο, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες έχει “παγώσει” το θέμα. Γενικότερα και για τον Νεϊμάρ και για άλλους παίκτες, εάν δεν έρθουν στο πλαίσιο ανταλλαγής, είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθούν. Για την ώρα επικεντρωνόμαστε στο Champions League και τη ρεβάνς με τη Νάπολι».