Κοινωνία

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” τους άνοιξε την “αγκαλιά” του κι εκπλήρωσαν τα όνειρά τους (βίντεο)

Η μικρή Ανίκ ονειρευόταν να σπουδάσει και ο Νέστορας, που ήθελε και κατάφερε να γίνει πιλότος, συνόδευσαν τον Κώστα Γιαννόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο.