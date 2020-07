Οικονομία

Αχτσιόγλου: τα αναδρομικά να δοθούν ακέραια και σε όλους

Τι λέει για τους συνταξιούχους και το ενδεχόμενων περικοπών στο ύψος τους. Τι αναφέρει για τις εκκρεμείς συντάξεις.



Σε δήλωση της, η Έφη Αχτσιόγλου, βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με το θέμα των αναδρομικών στους συνταξιούχους, αναφέρει «σημερινά δημοσιεύματα που εναρμονίζονται με τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Σταϊκούρα φέρουν την κυβέρνηση να επεξεργάζεται σχέδιο περικοπής των οφειλόμενων αναδρομικών στους συνταξιούχους εφόσον αυτά καταβληθούν άμεσα (ή εφάπαξ). Προειδοποιούμε την κυβέρνηση να μην αποτολμήσει μια τέτοια αντισυνταγματική και κοινωνικά απαράδεκτη ενέργεια».

Όπως τονίζει η κ. Αχτσιόγλου, «επαναλαμβάνουμε: τα αναδρομικά που οφείλονται στους συνταξιούχους λόγω των περικοπών που επέβαλε ο ίδιος ο κ. Βρούτσης το 2012, πρέπει να καταβληθούν άμεσα και ακέραια σε όλους τους συνταξιούχους. Σημειωτέον ότι φέτος υπάρχει ένα μοναδικό παράθυρο ευκαιρίας για την πλήρη εξόφληση των οφειλών προς τους συνταξιούχους ακριβώς διότι δεν είναι σε ισχύ το σύμφωνο σταθερότητας και άρα το κράτος μπορεί να κάνει δαπάνες τέτοιου ύψους, όπως αυτές των αναδρομικών, που δημοσιονομικά θα ήταν δύσκολο να γίνουν τις επόμενες χρονιές».

Αναφορικά με τις εκκρεμείς συντάξεις, η Τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνει «στο έτερο μεγάλο μέτωπο που αφορά τους συνταξιούχους, τις εκκρεμείς συντάξεις, τα πράγματα εξελίσσονται διαρκώς προς το χειρότερο. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει μέσα σε ένα χρόνο να διπλασιάσει τις εκκρεμείς συντάξεις. Είναι πρόκληση να ακούς αυτή την κυβέρνηση να επιχαίρει για ανύπαρκτα κατορθώματα και την ίδια στιγμή να επιδεινώνει με τέτοια ταχύτητα την κοινωνική πραγματικότητα για το σύνολο των συνταξιούχων και των εργαζομένων της χώρας».