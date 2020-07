Οικονομία

Χαρίτσης για Ταμείο Ανάκαμψης: Από τους πανηγυρισμούς, στην πραγματικότητα

Υπογραμμίζει πως ο Πρωθυπουργός έφυγε από το Συμβούλιο Κορυφής με λιγότερες επιχορηγήσεις από ό,τι προέβλεπε η αρχική πρόταση της Κομισιόν.

«Κάθε μέρα που περνάει η πραγματικότητα διαψεύδει την τεχνητή κυβερνητική προπαγάνδα για τη “μεγάλη επιτυχία της χώρας” σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης», επισημαίνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, τονίζοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης έφυγε από το Συμβούλιο Κορυφής με 7 δισ. λιγότερες επιχορηγήσεις από ό,τι προέβλεπε η αρχική πρόταση της Κομισιόν».

«Η κυβέρνηση αποδέχτηκε τη θέσπιση ενός μηχανισμού διακυβέρνησης του Ταμείου με αυξημένες εξουσίες που συνδέει την εκταμίευση με την υλοποίηση επώδυνων “μεταρρυθμίσεων” μνημονιακού τύπου», υπογραμμίζει ο ίδιος, την ώρα που «οι πληροφορίες για το πόρισμα της επιτροπής Πισσαρίδη μιλούν για “μεταρρυθμίσεις” λιτότητας που η ίδια η κυβέρνηση σχεδιάζει». Και καταλήγει: «Η ελληνική κοινωνία δεν έχει ανάγκη ψεύτικους πανηγυρισμούς, αλλά σχέδιο, συμμαχίες και διεκδίκηση της καλύτερης δυνατής συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο».