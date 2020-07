Κοινωνία

Κορονοϊός: Αρχιμανδρίτης κάλεσε τους πιστούς να πετάξουν τις μάσκες (βίντεο)

Διάφορες αντιδράσεις προκάλεσε το αίτημα του ιερωμένου στους πιστούς, στον Αγ. Παντελεήμονα. Χαλάρωσαν τα μέτρα σε καφενεία και τράπεζες.