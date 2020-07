Κόσμος

Βρετανία: Προειδοποίηση Τζόνσον για καραντίνα και σε άλλες χώρες

Προειδοποίηση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, που υπεραμύνθηκε της απόφασης για καραντίνα σε όποιον φτάνει από Ισπανία.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θα προβεί σε ενέργειες και θα επιβάλει καραντίνα και σε άλλες χώρες αν τα κρούσματα του κορονοϊού αυξηθούν εκεί και αν αυτά τα μέτρα κριθούν απαραίτητα έπειτα από την απόφαση του Λονδίνου για επιβολής καραντίνας 14 ημερών σε όσους ταξιδεύουν από την Ισπανία.

"Φοβάμαι ότι αν υπάρξουν ενδείξεις για ένα δεύτερο κύμα (της πανδημίας) σε άλλες χώρες, είναι πράγματι χρέος μας να δράσουμε άμεσα και αποφασιστικά και να σταματήσουμε τους ταξιδιώτες από αυτές τις χώρες από το να μεταδώσουν την νόσο εδώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο", είπε ο Τζόνσον.

Νωρίτερα σήμερα η Βρετανία υπερασπίστηκε την απόφασή της να επιβάλει 14ήμερη καραντίνα σε ταξιδιώτες από την Ισπανία σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση διαφωνεί με την κριτική που δέχτηκε από τον ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση του Λονδίνου "σφάλμα".