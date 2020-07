Κόσμος

ΗΠΑ και ΕΕ κατά Τουρκίας για τον Οσμάν Καβαλά

Τι ζητούν απο τις δικαστικές Αρχές της γειτονικής μας χώρας, για τον Καβαλά, που ειναι φυλακισμένος απο το 2017.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη κάλεσαν την Τουρκία να προχωρήσουν στην αποφυλάκιση του επιχειρηματία και ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά, ο οποίος συμπλήρωσε χθες τη χιλιοστή ημέρα πίσω από τα σίδερα χωρίς να έχει καταδικαστεί και παρά την απαλλαγή του από τις κατηγορίες σε μια προηγούμενη υπόθεση.

Ο Καβαλά βρίσκεται στη φυλακή από τον Νοέμβριο του 2017. Κατηγορήθηκε αρχικά για χρηματοδότηση διαδηλώσεων που είχαν πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα το 2013, αλλά αθωώθηκε από τις κατηγορίες αυτές τον Φεβρουάριο και διατάχθηκε η αποφυλάκισή του.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά, διατάχθηκε η κράτησή του για μια άλλη υπόθεση που σχετιζόταν με την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 και στη συνέχεια τέθηκε και πάλι υπό κράτηση επισήμως. Η κατηγορία για την ίδια υπόθεση άλλαξε τον Μάρτιο σε κατασκοπία όμως δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο Καβαλά αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Ο Κέιλ Μπράουν, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε για την απελευθέρωση του Καβαλά δεδομένου ότι δεν έχει καταδικαστεί.

«Προτρέπουμε την Τουρκία να συμμορφωθεί προς τη δέσμευσή της στη δικαιοσύνη και στο κράτος του δικαίου και να απελευθερώσει τον Οσμάν Καβαλά (...) ενόσω θα συνεχίζεται μια δίκαιη, διαφανής και ταχεία διαδικασία για τη διευθέτηση της υπόθεσής του», ανέφερε ο Μπράουν σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά χθες.

Ο Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, δήλωσε πως ο Καβαλά έχει γίνει ένα τεστ για την ειλικρίνεια της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Ασκούμε πίεση ξανά και ξανά για πραγματική δικαιοσύνη στην Τουρκία», είπε.

Επικριτές λένε πως η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος από την πολιτική στην Τουρκία έχει διαβρωθεί τα τελευταία χρόνια. Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και το κυβερνών κόμμα ΑΚ υποστηρίζουν πως το δικαστικό σύστημα λαμβάνει τις αποφάσεις του ανεξάρτητα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε πως η ανακοίνωση των ΗΠΑ δεν σέβεται τις αρχές ενός κράτους δικαίου.

«Όλοι πρέπει να σέβονται αυτή τη διαδικασία που διεξάγεται από ανεξάρτητα δικαστήρια», ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του υπουργείου. «Κανένα κράτος ή άτομο δεν μπορεί να δώσει εντολές στα τουρκικά δικαστήρια σε ό,τι αφορά τις δικαστικές διαδικασίες».

Σε μια δήλωση για τη συμπλήρωση 1.000 ημερών κράτησής του, ο Καβαλά ανέφερε: «Ένα παράλληλο σύστημα επιβολής του νόμου έχει τεθεί σε κίνηση, κάτι που επιτρέπει να παραμένουν στη φυλακή άνθρωποι που 'πρέπει' να τιμωρηθούν, ανεξάρτητα από τα αναγνωρισμένα γεγονότα και τις συγκεκριμένες πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους».

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει καλέσει και αυτό από την πλευρά του για την απελευθέρωση του Καβαλά λόγω των ανεπαρκών αποδείξεων που συνδέονται τόσο με την απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος το 2016 όσο και με τις διαδηλώσεις του 2013.