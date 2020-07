Κόσμος

Μεγάλος λευκός καρχαρίας σκότωσε κολυμβήτρια (βίντεο)

Πρόκειται για την πρώτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία που έχει αναφερθεί ποτέ στην περιοχή όπου συνέβη η τραγωδία.

Μια 63χρονη Νεοϋορκέζα έχασε τη ζωή της την Δευτέρα όταν δέχτηκε επίθεση από έναν μεγάλο λευκό καρχαρία στα νότια του Μέιν, ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές της αμερικανικής πολιτείας.

Η γυναίκα κολυμπούσε κατά μήκος της παραλίας, κοντά στην πόλη Πόρτλαντ. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής Ακτοφυλακής, τον Πάτρικ Κέλιχερ, δύο άνθρωποι που έκαναν καγιάκ στην περιοχή κατάφεραν να την βγάλουν στην ξηρά, αφότου της επιτέθηκε ο καρχαρίας, όμως εκεί διαπίστωσαν ότι ήταν ήδη νεκρή.

Το θύμα ήταν η 63χρονη Τζούλι Ντιμπέριο Χόλογουοτς, η οποία ζούσε στη Νέα Υόρκη αλλά είχε εξοχική κατοικία στο Μέιν. Από ένα δόντι που βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι της επιτέθηκε καρχαρίας.

Αυτή είναι η δεύτερη επίθεση καρχαρία που έχει αναφερθεί ποτέ στο Μέιν και η πρώτη θανατηφόρα. Η τοπική υπηρεσία Γεωργίας και Δασών κάλεσε τους κολυμβητές να μπαίνουν στο νερό μόνο μέχρι τη μέση, στα δέκα πολιτειακά πάρκα που διαθέτουν παραλία. Επίσης, η υπηρεσία Θαλασσίων Πόρων του Μέιν προέτρεψε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μην κολυμπούν κοντά σε φώκιες ή σε κοπάδια ψαριών, που αποτελούν τους συνήθεις στόχους των καρχαριών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, καρχαρίες έχουν θεαθεί σε πολλές περιοχές των βορειοανατολικών ΗΠΑ, ιδίως κοντά στη Νέα Υόρκη.