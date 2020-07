Πολιτική

Ακάρ: σταθερότητα μόνο με συνεκμετάλλευση κοιτασμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες “έμμεσες απειλές” του Υπ. Άμυνας της Τουρκίας, με προϋποθέσεις για την ειρήνευση στην ανατολική Μεσόγειο.

«Καταδικασμένα σε αποτυχία» χαρακτήρισε o Υπουργός Άμυνας της γείτονος Χουλουσί Ακάρ όσα ενεργειακά σχέδια εξαιρούν, όπως είπε, την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία, ως χώρα με τη μεγαλύτερη ηπειρωτική ακτογραμμή στην ανατολική Μεσόγειο, έχει κυριαρχικά δικαιώματα στις θαλάσσιες περιοχές της, δήλωσε ο Ακάρ κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώθηκε από την Τουρκική Οργάνωση Κληρονομιάς με έδρα την Ουάσινγκτον.

«Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τους υδρογονάνθρακες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο βασίζονται πλήρως στα νόμιμα δικαιώματά της και στο διεθνές δίκαιο. Τα ενεργειακά έργα στην ανατολική Μεσόγειο που αποκλείουν την Τουρκία από την ενεργειακή εξίσωση είναι καταδικασμένα να αποτύχουν. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή μπορούν να επιτευχθούν μέσω διαλόγου», προσέθεσε.

Πηγή: Καθημερινή