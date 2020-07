Κοινωνία

Σε κρίσιμη κατάσταση μαθητής από δηλητηριώδη μανιτάρια

Διασωληνωμένος και συνοδεία γιατρού, μεταφέρθηκε ο άτυχος νεαρός σε νοσοκομείο του εξωτερικού.

Με ειδική πτήση αεροσκάφους, διασωληνωμένος και συνοδεία γιατρού, μεταφέρθηκε από την Θεσσαλονίκη σε νοσοκομείο του Μονάχου στην Γερμανία, 16χρονος από το Βαρικό Φλώρινας που έπαθε δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση άγριων μανιταριών.

Ο νεαρός μαθητής του 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας, το περασμένο Σάββατο μεταφέρθηκε από τον πατέρα του στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας με έντονα σημάδια αδιαθεσίας. Από τις εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι δείκτες στο αίμα του ήταν αρκετά υψηλοί και αυτό έθεσε σε συναγερμό τους γιατρούς ότι πρόκειται για δηλητηρίαση από κατανάλωση μανιταριών. Το παιδί εσπευσμένα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς στην Θεσσαλονίκη και στην συνέχεια στην ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με κάτοικο του Βαρικού Φλώρινας που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο νεαρός με τον πατέρα του και κάποιον φίλο τους από το χωριό, μάζεψαν άγρια μανιτάρια από το δάσος, τα οποία στη συνέχεια κατανάλωσαν.

Ο πολιτιστικός σύλλογος του Βαρικού σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα, προετοιμάζουν πρωτοβουλίες για την συγκέντρωση χρημάτων ώστε να υποστηριχτεί η νοσηλεία του νεαρού μαθητή. Η μητέρα του, που το τελευταίο διάστημα ζει μόνιμα στην Γερμανία, ήταν αυτή που δρομολόγησε όλες τις ενέργειες ώστε να μεταφερθεί το παιδί της σε νοσοκομείο της γερμανικής πόλης.?